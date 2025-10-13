Španielsko zasiahli nové záplavy po prudkých dažďoch v Katalánsku

Španielsko postihli v nedeľu nové záplavy, keď prudké dažde zasiahli severovýchodnú oblasť Katalánska. Udialo sa tak deň po tom, čo silné lejaky spôsobili chaos na dovolenkovom ostrove Ibiza. Národná meteorologická agentúra AEMET vyhlásila najvyšší červený stupeň výstrahy v provincii Tarragona, kde sa očakávalo až 180 milimetrov zrážok za 12 hodín v delte rieky Ebro.
Španielsko čelí prívalovým dažďom, obyvatelia sa boja katastrofy spred roka
Hovorca katalánskej hasičskej služby Oriol Corbella informoval, že mnohí ľudia uviazli „vo vozidlách, v budovách, na prízemiach“. Starosta mesta Santa Barbara Josep Lluis Gimeno opísal situáciu ako „veľmi napätú“, pričom nočné lejaky ešte zosilneli. Podľa neho miestne potoky a rokliny „úplne prekročili brehy a zaplavili celé centrum mesta, pričom unášajú všetko, čo sa tam nachádza, vrátane kontajnerov a áut“.
Starosta dediny Godall Alexis Albiol označil situáciu za „moment chaosu“ a uviedol, že „všetky autá na uliciach pri roklinách boli odplavené a rozptýlené po celej dedine“. Dodal, že „neverí, že niekto v dedine videl toľko vody spadnutej za tak krátky čas“. Meracia stanica v blízkom Mas de Barberans zaznamenala počas víkendu takmer 272 milimetrov zrážok, uviedol regionálny meteorologický monitor Meteocat. Našťastie neboli hlásené žiadne zranenia ani nezvestní ľudia.