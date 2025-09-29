Hrozí minuloročná katastrofa? Región Valencia vyhlásil červený stupeň pohotovosti pre silné dažde

Tento krok podporil obavy z opakovania povodní, ktoré v októbri minulého roka v tejto oblasti pripravili o život 235 ľudí.
Povodeň v Španielsku
Ľudia tlačia vozík s osobnými vecami po bahne naplavenom bleskovou povodňou v Španielsku. Valencia, 31. október 2024. Foto: archívne, SITA/AP
Španielska meteorologická agentúra AEMET v nedeľu vyhlásila vo východnom regióne Valencia červený stupeň pohotovosti pre silné dažde. Tento krok podporil obavy z opakovania povodní, ktoré v októbri minulého roka v tejto oblasti pripravili o život 235 ľudí.

AEMET varovala pred „mimoriadnym nebezpečenstvom“ v Tarragone, Castellóne a Valencii v nedeľu popoludní a večer a tiež v priebehu pondelka, pričom toto varovanie zopakoval aj premiér Pedro Sánchez.

S odvolaním sa na výstrahu pred počasím v celej krajine Sánchez vyzval občanov, aby vždy dodržiavali pokyny záchranných zložiek.

Školy a vysoké školy v samotnom meste Valencia zostali v pondelok zatvorené, oznámili miestni úradníci, ktorí tiež uviedli, že zatvorené budú aj verejné priestranstvá vrátane knižníc, parkov, záhrad, trhov a cintorínov.

Záplavy spôsobené prívalovými dažďami v októbri minulého roka boli ešte viac zhoršené dôsledkami klimatických zmien.

Miestni obyvatelia odvtedy zorganizovali sériu protestov proti údajnému zlému riadeniu krízy v minulom roku s tvrdením, že regionálni úradníci ich včas nevarovali, napriek tomu, že meteorologická agentúra vydala varovanie.

