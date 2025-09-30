Španielsko čelí prívalovým dažďom, obyvatelia sa boja katastrofy spred roka

Región Valencia vo východnom Španielsku sa obáva podobných záplav ako minulý rok. Tie patrili k najtragickejším katastrofám v krajine za niekoľko desaťročí.
V spomenutej oblasti už zatvorili školy a národná meteorologická agentúra AEMET vyhlásila pre pobrežné časti regiónu Valencia červený stupeň výstrahy pre riziko prívalových dažďov. AEMET očakávala, že v priebehu 12 hodín by mohlo spadnúť až 180 milimetrov zrážok.
Historické dažde
Sociálne siete zaplavili zábery silných prúdov vody v meste Cullera južne od Valencie. Starosta Cullery Jordi Mayor vyzval obyvateľov, aby zostali doma, a označil situáciu za „historické dažde“.
Z dôvodu nepriaznivého počasia zrušili aj podujatie na univerzite vo Valencii, na ktorom sa mal zúčastniť kráľ Filip VI. Odložený bol aj pondelkový zápas futbalovej La Ligy medzi Valenciou a Realom Oviedo, ktorý sa má uskutočniť v utorok, ak to počasie dovolí.
Hrozí minuloročná katastrofa? Región Valencia vyhlásil červený stupeň pohotovosti pre silné dažde
Viac ako pol milióna študentov v regióne nemalo v pondelok vyučovanie, keďže 243 miestnych samospráv v rámci preventívnych opatrení zatvorilo školy. Mesto Valencia tiež uzavrelo všetky verejné priestory vrátane knižníc, parkov, trhov a cintorínov.
Nočné prívalové dažde spôsobili lokálne záplavy a preliatie rokliny v meste Aldaia, jednom z najviac postihnutých miest počas katastrofy v októbri minulého roka, ktorá si vyžiadala viac ako 230 obetí. Našťastie neboli hlásené žiadne zranenia.
Obavy obyvateľov
Miestni obyvatelia vyjadrili obavy a strach z opakovania tragédie. „Ľudia sú veľmi vystrašení,“ povedal 64-ročný dôchodca José Luis Ruiz.
Proruské skupiny šírili dezinformácie po povodniach v Španielsku, uvádza správa
Minuloročné záplavy vyvolali verejné pobúrenie nad systémami varovania a reakciou záchranných zložiek, pričom obyvatelia naďalej protestujú proti nedostatočným upozorneniam.
Keďže teplejšia atmosféra zadržiava viac vody, klimatické zmeny zvyšujú riziko a intenzitu intenzívnych zrážok a záplav.