Španielsko čelí prívalovým dažďom, obyvatelia sa boja katastrofy spred roka

Keďže teplejšia atmosféra zadržiava viac vody, klimatické zmeny zvyšujú riziko a intenzitu intenzívnych zrážok a záplav.
Záplavy v Španielsku
Pohľad na nahromadené autá po ničivých záplavách v španielskej Valencii. Foto: archívne, SITA/AP.
Región Valencia vo východnom Španielsku sa obáva podobných záplav ako minulý rok. Tie patrili k najtragickejším katastrofám v krajine za niekoľko desaťročí.

V spomenutej oblasti už zatvorili školy a národná meteorologická agentúra AEMET vyhlásila pre pobrežné časti regiónu Valencia červený stupeň výstrahy pre riziko prívalových dažďov. AEMET očakávala, že v priebehu 12 hodín by mohlo spadnúť až 180 milimetrov zrážok.

Historické dažde

Sociálne siete zaplavili zábery silných prúdov vody v meste Cullera južne od Valencie. Starosta Cullery Jordi Mayor vyzval obyvateľov, aby zostali doma, a označil situáciu za „historické dažde“.

Z dôvodu nepriaznivého počasia zrušili aj podujatie na univerzite vo Valencii, na ktorom sa mal zúčastniť kráľ Filip VI. Odložený bol aj pondelkový zápas futbalovej La Ligy medzi Valenciou a Realom Oviedo, ktorý sa má uskutočniť v utorok, ak to počasie dovolí.

Viac ako pol milióna študentov v regióne nemalo v pondelok vyučovanie, keďže 243 miestnych samospráv v rámci preventívnych opatrení zatvorilo školy. Mesto Valencia tiež uzavrelo všetky verejné priestory vrátane knižníc, parkov, trhov a cintorínov.

Nočné prívalové dažde spôsobili lokálne záplavy a preliatie rokliny v meste Aldaia, jednom z najviac postihnutých miest počas katastrofy v októbri minulého roka, ktorá si vyžiadala viac ako 230 obetí. Našťastie neboli hlásené žiadne zranenia.

Obavy obyvateľov

Miestni obyvatelia vyjadrili obavy a strach z opakovania tragédie. „Ľudia sú veľmi vystrašení,“ povedal 64-ročný dôchodca José Luis Ruiz.

Minuloročné záplavy vyvolali verejné pobúrenie nad systémami varovania a reakciou záchranných zložiek, pričom obyvatelia naďalej protestujú proti nedostatočným upozorneniam.

