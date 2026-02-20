Španielsko požiada EÚ o zrušenie sankcií voči dočasnej venezuelskej prezidentke. Oceňuje prijatie zákona o amnestii

Bývalá viceprezidentka Delcy Rodríguezová patrí medzi vysokopostavených venezuelských predstaviteľov, ktorým Únia v roku 2018 zakázala vstup na svoje územie.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Venezuela Amnesty
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová pózuje 19. februára so schváleným zákonom o amnestii, ktorý umožní prepustenie stoviek politických väzňov. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos
Španielsko požiada Európsku úniu (EÚ) o zrušenie sankcií voči dočasnej venezuelskej prezidentke Delcy Rodríguezovej po tom, čo krajina schvália zákon o amnestii, ktorý by mohol viesť k prepusteniu stoviek politických väzňov. Oznámil to v piatok minister zahraničných vecíJosé Manuel Albares.

Nie cieľ, ale prostriedok

„Sankcie nikdy nie sú cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa, a tým je, aby sa vo Venezuele uskutočnil široký, pokojný a demokratický dialóg,“ povedal Albares novinárom.

S odkazom na reformy, ktoré dočasné venezuelské vedenie zavádza po odstránení bývalého lídra Nicolása Madura Spojenými štátmi začiatkom roka dodal, že Únia musí vyslať signál, že „v tejto novej fáze ideme správnym smerom“.

Zákaz vstupu do Únie

Madurova bývalá viceprezidentka patrí medzi vysokopostavených venezuelských predstaviteľov, ktorým EÚ v roku 2018 zakázala vstup na svoje územie. Rodríguezová bola podľa Bruselu spoluzodpovedná za údajné volebné manipulácie, porušovanie ľudských práv a podkopávanie „demokracie a právneho štátu“.

Albares pripomenul, že bývalý venezuelský líder nebol nikdy postihnutý európskymi sankciami, pretože „prezidenti a ministri zahraničia sú vždy vyňatí“ z pôsobnosti takýchto obmedzení.

