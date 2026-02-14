Trump povolili Chevronu a štyrom európskym ropným firmám obnoviť činnosť vo Venezuele

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok udelila licencie, ktoré umožňujú americkej spoločnosti Chevron a štyrom veľkým európskym ropným firmám obnoviť aktivity vo venezuelskom ropnom a plynárenskom sektore. Washington sa tak snaží podporiť rast produkcie po zosadení prezidenta Nicolása Madura.
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií (OFAC) vydal všeobecné licencie pre spoločnosti BP, Chevron, Eni, Repsol a Shell, ktoré im povoľujú transakcie súvisiace s ťažbou a spracovaním ropy a plynu vo Venezuele, a to za stanovených podmienok.
Dohodli sa
Krok nasleduje krátko po návšteve amerického ministra energetiky vo Venezuele, kde rokoval s dočasnou líderkou Delcy Rodríguezovou, ktorá prevzala vedenie krajiny po zadržaní Madura začiatkom januára. Administratíva USA ocenila jej spoluprácu vrátane rýchleho prijatia právnych zmien v ropnom sektore.
Podľa podmienok licencií musia byť všetky platby za licenčné poplatky a dane z ropy a plynu smerované na účty určené americkým ministerstvom financií, ktoré bude tieto prostriedky spravovať v prospech Venezuely.
Ďalšia licencia umožňuje firmám rokovať o nových investičných zmluvách, no účasť subjektov z krajín ako Čína, Irán či Rusko zostáva zakázaná.
Embargo je minulosť
Minister energetiky Chris Wright uviedol, že americké ropné embargo voči Venezuele platné od roku 2019, je „v podstate minulosťou“. Vyzval na výrazné zvýšenie produkcie ropy, plynu a elektriny s cieľom zlepšiť zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov.
Venezuela v roku 2025 produkovala približne 1,2 milióna barelov ropy denne, čo je viac než historické minimum okolo 360-tisíc barelov v roku 2020, no stále výrazne menej než tri milióny barelov denne spred 25 rokov.