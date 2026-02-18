Do Venezuely priletelo prvé európske komerčné lietadlo od zadržania prezidenta Madura

Zahraničné aerolínie obnovujú spojenia po americkej operácii a výzve Washingtonu na návrat letov.
Lietadlo španielskej spoločnosti Air Europa pristálo v utorok vo Venezuele, čím sa uskutočnil prvý komerčný let z Európy od januárovej operácie, pri ktorej americké špeciálne jednotky zadržali prezidenta Nicolása Madura.

Podľa údajov o sledovaní letov Boeing 787-9 Dreamliner pristál na Medzinárodnom letisku Simóna Bolívara, ktoré obsluhuje hlavné mesto Caracas, v utorok o 21.00 hod. miestneho času (streda 02.00 hod. SEČ).

Zrušili linky

Viaceré medzinárodné letecké spoločnosti prerušili lety do Venezuely po tom, čo Spojené štáty koncom novembra varovali pred možnou vojenskou intervenciou. Tá vyvrcholila 3. januára, keď americké sily podnikli operáciu a zadržali Madura.

Americký prezident Donald Trump následne nadviazal spoluprácu s dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou a koncom januára vyzval na obnovenie leteckých spojení s krajinou.

Niektorí váhajú

Niektoré aerolínie už oznámili návrat. Portugalská spoločnosť TAP uviedla, že plánuje obnoviť lety, zatiaľ čo kolumbijská Avianca a panamská Copa už spojenia obnovili. Španielska Iberia podľa médií zatiaľ vyhodnocuje bezpečnostné záruky pred rozhodnutím o návrate.

Administratíva Donalda Trumpa zároveň zrušila zákaz z roku 2019, ktorý bránil americkým leteckým spoločnostiam lietať do Venezuely, v snahe podporiť obnovenie medzinárodného leteckého spojenia krajiny.

