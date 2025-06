Slováci sa tesne pred začiatkom domácich ME do 21 rokov pripravujú na prvého súpera, nachystané majú viaceré varianty - VIDEO, FOTO

Slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov už v stredu podvečer absolvuje úvodné stretnutie na tohtoročných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v domácom prostredí. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša si na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne zmerajú sily s rovesníkmi zo Španielska.

Ostatné tréningové jednotky slovenského družstva už boli zamerané práve na Španielov.

„Od zrazu 26. mája máme za sebou jedenásť tréningov a jeden prípravný zápas. Ostatné dva dni ladíme nejaké detaily na Španielov. Dovolím si však povedať, že aj keby sme hrali proti Španielsku hneď, tak sme dobre nachystaní.

Počas posledných dní do prvého zápasu si chceme ukázať najmenšie detaily, ktoré by nám mohli pomôcť k tomu, aby sme boli proti Španielsku úspešní,“ povedal asistent trénera Tibor Goljan niekoľko dní pred začiatkom šampionátu, cituje ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Ukážu im cestu Ukrajinci?

Mladí Slováci v generálke na turnaj remizovali so Slovincami 2:2, Španieli podľahli Ukrajincom 0:1.

„Štefan Markulík (na ME rozšíril trénerský štáb, pozn.) navštívil tento zápas hlavne kvôli tomu, aby sme mali prítomného člena realizačného tímu priamo na zápase. Záznam z tohto zápasu máme taktiež k dispozícii, pozreli sme si ho a aj zanalyzovali.

Napokon sme na ostatných tréningoch vychádzali z určitých vecí, ktoré sme navnímali zo zápasu Španielska s Ukrajinou. Ukrajina podala dobrý výkon a ukázala možno návod, ako Španielov zdolať,“ pokračoval Goljan.

Príprava na viac alternatív

Mladí Slovenskí reprezentanti sa však zameriavajú aj na vlastný herný prejav.

„Dnešný futbal je ako šach. Musíte mať dva-tri rôzne varianty hry, aby ste vedeli reagovať na postavenie súpera. Nemôže vás prekvapiť, ak náhodou súper bude hrať v inom rozostavení. Na to sme nachystaní a dokážeme zmeniť aj počas zápasu náš spôsob hry,“ doplnil.

Dôležitá činnosť po zisku lopty

Prízvukoval tiež, že Španieli svojou kvalitou dokážu súperov zatlačiť do bloku.

„Určite sa budeme snažiť naším štýlom prekvapiť Španielov, hoci práve proti Španielom budeme asi 75 percent času behať bez lopty. Aj keď budete chcieť hrať vysoký presing, Španieli vás svojou hru dokážu zatlačiť do bloku. Dôležité v takýchto zápasoch je, čo sa udeje po zisku lopty.

Môžete ísť do držania lopty alebo do rýchleho prechodu do útoku. V prípravnom zápase pred rokom sa nám podarilo skórovať aj po dobrom presingu Jamborom a v druhom polčase aj peknou výstavbou od brankára Kaprálikom,“ dodal Goljan.