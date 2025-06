Cristiano Ronaldo odporúča na ocenenie Zlatá lopta víťaza Ligy majstrov. Meno Dembélé nepovedal

Držiteľ Zlatej lopty by mal pochádzať z tímu aktuálneho víťaza Ligy majstrov. Tento názor pred novinármi prezentoval Cristiano Ronaldo, päťnásobný víťaz tohto prestížneho ocenenia.

Zlatá lopta, ktorú vymysleli v roku 1956 redaktori francúzskeho časopisu France Football, sa udeľuje hráčovi, ktorý je považovaný za najlepšieho v predchádzajúcej sezóne.

Čo hovorí Ronaldo?

„Podľa môjho názoru by ktokoľvek, kto ju vyhrá, mal byť v tíme, ktorý vyhral trofej. Víťaz Zlatej lopty by mal byť súčasťou mužstva, ktoré ovládlo Ligu majstrov,“ povedal 40-ročný portugalský útočník novinárom pred nedeľňajším finále Ligy národov v Mníchove. Súboj Portugalsko – Španielsko sa začne o 21.00 h.

Suverénny triumf Paríža Saint-Germain nad Interom Miláno (5:0) vo finále Ligy majstrov minulú sobotu odštartoval diskusie o tom, aby Ousmane Dembélé získal tohtoročnú Zlatú loptu.

Dembélé alebo Yamal?

Vynikajúci výkon mladej španielskej hviezdy Lamina Yamala v nedávnom semifinále Ligy národov Španielsko – Francúzsko (5:4) však priniesol nové debaty, že práve tento 17-ročný tínedžer by mal získať Zlatú loptu. Ak by ju nakoniec získal, stal by sa najmladším víťazom v histórii.

Tréner národného tímu Francúzska Didier Deschamps podporil Dembélého v udeľovaní ceny so slovami:

„Vzhľadom na sezónu, ktorú Ousmane prežíva, si ju zaslúži. Želám mu to.“

Deschamps podporí Dembélého

Pridal sa aj Kylian Mbappé. Na tlačovej konferencii v Stuttgarte kapitán Francúzska novinárom povedal, že rovnako podporuje Dembélého.

„Naozaj niekto potrebuje, aby som to vysvetľoval? Momentálne hovoríme o Lamine Yamalovi a Ousmanovi Dembélém, ale ja hlasujem za Dembélého,“ povedal Mbappé. Cristiano Ronaldo k tomu dodal:

„Konkrétne meno nepoviem, lebo naozaj neviem, kto si to zaslúži.“

Rekordér Messi

Rekordérom v počte ocenení Zlatou loptou je Argentínčan Lionel Messi. Získal ho osemkrát. Ronaldo a Messi mali na Zlatú loptu monopol desať rokov.

Od roku 2008 do roku 2017 sa striedali iba oni dvaja, neskôr získal Messi ešte tri prvenstvá. Aktuálnym držiteľom je z vlaňajška Rodri, kľúčový muž Španielov na ich ceste za titulom majstrov Európy.