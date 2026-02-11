Spájali ho s Realom Madrid, kariéra však narazila na tvrdé dno. Chodí do kasína a prehráva veľké peniaze - FOTO

Anglický futbalista Dele Alli prehral za pár dní takmer 150-tisíc libier (približne 172 464 eur) počas pokrových hier o druhej ráno v londýnskom kasíne.
Bývalá hviezda Tottenhamu sa pravidelne zúčastňuje nočných kartových hier, kde údajne opakovane prehrával 25-tisíc libier za noc, čo je v prepočte 28 744 eur.
Jeho majetok kedysi presiahol 50 miliónov libier (asi 57 488 250 eur). Stále má len 29 rokov, ale po prudkom poklese kariéry je aktuálne bez klubu. Naposledy pôsobil v talianskom Come.
Rozpošlú správu, že už prišiel
Popri hľadaní nového klubu si kráti čas navštevovaním kasín a údajne prehráva oveľa viac, ako vyhráva. Alliho straty boli také extrémne, že ho iní pravidelní návštevníci kasína začali označovať za „veľrybu“ – pokrový slang pre hráča, ktorý nie je veľmi zručný a prehráva veľké sumy.
„Všetci sa tešíme na Deleho príchod do kasína, pretože „chytenie veľryby do pasce“ je vysnívaný scenár každého seriózneho hráča. Hneď, ako príde do kasína, rozošle sa správa a všetci sa zhromaždia, aby sa pridali k hre, do ktorej Alli príde, pretože vieme, že sa tam dajú ľahko zarobiť peniaze. Posledné dva týždne sa objavuje takmer každý druhý deň, zvyčajne skoro ráno. Niekedy je sám, inokedy v sprievode,“ prezradil anonymný zdroj web dailymail.co.uk.
Údajne chodí k pokrovým stolom s vysokými stávkami, hrá niekoľko hodín a zvyčajne prehráva 25-tisíc libier, čo je zrejme denný kreditný limit, ktorý mu dalo kasíno.
Hral aj za Anglicko na MS
„Je to vlastne dosť smutné, pretože sa nikdy s nikým poriadne nerozpráva a nezdá sa byť šťastný. Všetci vieme, že mu nechýbajú peniaze a nezdá sa, že by ho až tak trápili veľké straty, čo je pre nás skvelé. Poker je v konečnom dôsledku tvrdý svet a nech sa deje čokoľvek, nie je v ňom miesto pre emócie. Ide o to vyhrať čo najviac peňazí,“ uviedol ďalší hráč pokru.
Alliho súčasný majetok sa odhaduje na 20 miliónov libier (približne 22 988 700 eur), ale v posledných rokoch zápasil s profesionálnymi aj osobnými problémami, ktoré zničili jeho kariéru, ktorá kedysi sľubovala status superhviezdy – šírili sa aj fámy o prestupe do Realu Madrid.
Kedysi bol považovaný za jedného z najlepších hráčov svojej generácie a 37-krát odohral zápas za anglický národný tím, pričom zohral kľúčovú úlohu v postupe tímu do semifinále majstrovstiev sveta 2018.
Problematická minulosť
Naposledy Alli odohral zápas v marci 2025, keď za 10 minút na ihrisku stihol vyfasovať červenú kartu. Bolo to pri prehre Coma na trávniku AC Miláno.
Predtým sa pokúšal reštartovať svoju kariéru späť v Evertone a Besiktasi Istanbul, ale nevyšlo mu to podľa predstáv. Stredopoliar verejne hovoril o boji s traumou z detstva, o ktorej tvrdí, že v priebehu rokov prispela k jeho ťažkostiam na ihrisku aj mimo neho.
V rozhovore v roku 2023 prezradil, ako strávil obdobie v rehabilitačnej liečebni, aby sa zbavil závislosti od tabletiek na spanie, a snažil sa čeliť svojej problematickej minulosti. Keď mal šesť rokov, zneužíval ho priateľ jeho biologickej matky.
Ťažko detstvo
„Moja mama bola alkoholička. Poslali ma do Afriky, aby som sa naučil disciplíne, a potom ma poslali späť. V siedmich rokoch som začal fajčiť, v ôsmich som začal predávať drogy. Jeden človek mi povedal, že dieťa na bicykli nezastavia, tak som sa vozil s futbalovou loptou a pod ňou som mal drogy. V jedenástich ma na moste zavesil chlapík zo susedného sídliska,“ opísal svoje detstvo Alli.
Jeho biologickí rodičia sa rozišli, keď mal tri roky. Trávil čas s bohatým otcom v Nigérii v 10-izbovom sídle, navštevoval súkromnú školu a starali sa oňho tri slúžky. Keď sa jeho otec opäť oženil a presťahoval sa do Texasu, tak sa vrátil za matkou do Veľkej Británie.
Alliho život sa zmenil, keď si ho adoptovali Alan a Sally Hickfordovci. Stále majú vraj veľmi blízky vzťah, ale so svojou biologickou rodinou nemá žiadny kontakt. Počas kariéry sa rozhodol vynechať svoje priezvisko na drese a mal tam iba krstné meno.