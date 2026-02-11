Lobotka pohorel pri jedenástke, Neapol vypadol z Talianskeho pohára

Futbalisti úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol vypadli vo štvrťfinále národného pohára Coppa Italia 2025/2026. Nad sily „partenopei“ bol ambiciózny tím Como 1907. Duel sa skončil výsledkom 1:1 a rozhodnutie tak musela priniesť až jedenástková lotéria. V nej prišiel nešťastný moment pre slovenského stredopoliara SSC Stanislava Lobotku, ktorý v ôsmej sérii nepremenil svoj pokus.
„Majstrovský výkon, ako vždy. Nabehal sa a rozdal spoluhráčom obvyklé množstvo lôpt. Lobotka však pohorel v penaltách,“ napísal po stretnutí taliansky portál calcionapoli1926.it.
Lobotka vyhral s Neapolom Superpohár. Napodobnil úspech Hamšíka spred 11 rokov
Tréner Neapola Antonio Conte po zápase pochválil svojich hráčov, pretože podľa neho prekračujú súčasný potenciál tímu. „Chlapcom patrí pochvala. Nebolo to vôbec jednoduché. Dnes máme málo zdrojov a tie nemajú nič spoločné s ambíciami, ktoré by sme si priali. Mať šesť alebo sedem kľúčových mimo hry znamená, že stále hrajú tí istí, a to je ťažké,“ povedal Conte podľa denníka Gazzetta dello Sport.