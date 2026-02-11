Lobotka pohorel pri jedenástke, Neapol vypadol z Talianskeho pohára

„Majstrovský výkon, ako vždy. Nabehal sa a rozdal spoluhráčom obvyklé množstvo lôpt. Lobotka však pohorel v penaltách,“ napísal po stretnutí taliansky portál calcionapoli1926.it.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Italy Soccer Champions League
Stanislav Lobotka. Foto: SITA/AP
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Futbalisti úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol vypadli vo štvrťfinále národného pohára Coppa Italia 2025/2026. Nad sily „partenopei“ bol ambiciózny tím Como 1907. Duel sa skončil výsledkom 1:1 a rozhodnutie tak musela priniesť až jedenástková lotéria. V nej prišiel nešťastný moment pre slovenského stredopoliara SSC Stanislava Lobotku, ktorý v ôsmej sérii nepremenil svoj pokus.

Tréner Neapola Antonio Conte po zápase pochválil svojich hráčov, pretože podľa neho prekračujú súčasný potenciál tímu. „Chlapcom patrí pochvala. Nebolo to vôbec jednoduché. Dnes máme málo zdrojov a tie nemajú nič spoločné s ambíciami, ktoré by sme si priali. Mať šesť alebo sedem kľúčových mimo hry znamená, že stále hrajú tí istí, a to je ťažké,“ povedal Conte podľa denníka Gazzetta dello Sport.

Viac k osobe: Antonio conteStanislav Lobotka
Firmy a inštitúcie: SSC Neapol
Okruhy tém: Taliansky pohár 2025/2026
