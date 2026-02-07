V Mexiku zabili muža podozrivého z vraždy futbalistu Escobara, ktorá podľa Gustava Petra "zničila medzinárodný imidž krajiny"

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v piatok oznámil, že v Mexiku bol zabitý Santiago Gallon Henao, ktorý bol vyšetrovaný v súvislosti s vraždou futbalovej hviezdy Andrésa Escobara. Obranca kolumbijskej reprezentácie bol zastrelený v Medellíne len niekoľko dní po tom, ako si na majstrovstvách sveta v roku 1994 strelil vlastný gól v zápase proti Spojeným štátom.
Tento vlastenec prispel k vypadnutiu Kolumbie už v skupinovej fáze turnaja. Vražda 27-ročného futbalistu šokovala nielen športový svet, ale aj krajinu, ktorú v tom čase sužovalo extrémne násilie drogových kartelov. Medellín mal v tom období jednu z najvyšších mier vrážd na svete.
Konfrontácia v nočnom klube
Podľa vyšetrovateľov Gallon Henao spolu s bratom konfrontovali Escobara v nočnom klube 2. júla 1994, desať dní po zápase na šampionáte. Ich šofér Humberto Muñoz Castro sa neskôr priznal, že na futbalistu niekoľkokrát vystrelil na parkovisku. Svedkovia uviedli, že pri streľbe kričal po každom výstrele „Gól“. Muñoz Castro sa k činu priznal a bol odsúdený na trest odňatia slobody.
Predpokladá sa, že muži utrpeli veľké finančné straty po stávkach na výsledky Kolumbie na svetovom šampionáte, kde táto krajina patrila pred turnajom k „čiernym koňom“ šampionátu, no nečakane vypadla už v skupine.
Vražda futbalistu „zničila medzinárodný imidž krajiny“
Prezident Petro na platforme X uviedol, že Gallon Henao bol zabitý vo štvrtok v Mexiku a že je zodpovedný za Escobarovu vraždu. Ľavicový prezident poznamenal, že vražda futbalistu „zničila medzinárodný imidž krajiny„. Zdroj z prokuratúry štátu México pre agentúru AFP potvrdil, že Gallon Henao bol zastrelený v reštaurácii v meste Huixquilucan.
Santiago Gallon Henao a jeho brat sa v roku 2015 dostali na sankčný zoznam amerického ministerstva financií pre obchodovanie s drogami. Boli obvinení z členstva v skupine La Oficina de Envigado, považovanej za nástupcu kartelu Pabla Escobara v Medellíne.