Haaland priznáva slabšie obdobie, chce však zlepšiť streleckú formu pre úspech Manchestru City

Nórsky futbalový útočník Erling Haaland priznal, že jeho slabšia gólová forma na začiatku roka 2026 nie je dôvodom únavy a že od seba vyžaduje viac, aby jeho tím Manchester City zostal v hre o štyri trofeje.
Dvadsaťpäťročný elitný zakončovateľ gólovo rozlúskol víkendový dramaticky zápas proti FC Liverpool, keď v nadstavenom čase premenil pokutový kop a pre „The Citizens“ zabezpečil víťazstvo 2:1 a tri body. City tak zostali na druhom mieste Premier League so stratou šiestich bodov na vedúci Arsenal.
Haaland v tejto sezóne nastrieľal 28 gólov v 36 zápasoch, no od 20. decembra v Premier League nedal žiadny gól z hry a v ostatných 13 dueloch skóroval len trikrát.
„Samozrejme, od začiatku roka som nedal dosť gólov a viem, že sa musím zlepšiť. Musím byť ostrejší, lepší vo všetkom. Toto je niečo, na čom musím pracovať. Musím pokračovať, lebo na to majú všetci nárok a očakávajú to,“ povedal Haaland.
Tréner Pep Guardiola minulý mesiac uviedol, že Haaland je „vyhorený“ náročným programom, keďže hráči City stále bojujú na štyroch frontoch – čaká ich tiež finále Ligového pohára proti Arsenalu, vyraďovacia časť Ligy majstrov a zápas FA Cupu proti štvrtoligovému Salfordu.
„Nechcem hovoriť o dôvodoch, prečo moja forma nie je ideálna. Únava je veľa aj v hlave. Je veľa zápasov, program je náročný. Najdôležitejšie je zostať fit a byť pripravený pomôcť tímu,“ dodal Haaland.
V nedeľňajšom zápase na Anfielde to vyzeralo, že futbalisti Manchestru City stratia ďalšie body a zvýši sa ich strata na Arsenal, no v závere sa podarilo vyrovnať Bernandovi Silvovi, ktorému Haaland pripravil gól. Potom Nór premenil rozhodujúcu penaltu.
City môžu ešte pred ďalším zápasom Arsenalu proti Brentfordu zvýšiť tlak na lídra ligy prípadným triumfom nad Fulhamom.
„Už sme videli, že boj o titul nie je rozhodnutý, kým sa neskončí. Teraz sa musím sústrediť na zápas s Fulhamom, ešte je veľa zápasov pred nami,“ uzavrel Haaland.