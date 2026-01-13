Sopka Kilauea na Havaji predvádza ohromujúce lávové divadlo

Havajská sopka Kilauea v pondelok predviedla impozantný gejzír lávy, potvrdzujúc svoju povesť jednej z najaktívnejších na svete.
Od decembra 2024 neustále vyvrhuje tisíce ton roztavenej horniny a plynov. Podľa vulkanológov z Americkej geologickej služby (USGS) sa horúca láva dostáva do výšky viac než 460 metrov, pričom stĺpce dymu a plynov siahajú až do výšky šiestich kilometrov.
Tieto erupcie obyčajne trvajú približne jeden deň, no uvoľnia aj do 100-tisíc ton oxidu siričitého, ktorý v atmosfére reaguje a tvorí viditeľný smog nazývaný vog, ktorý môže spôsobovať dýchacie ťažkosti.
Pri erupciách sa do ovzdušia dostávajú aj ostré vláknité kúsky sopečného skla, známe ako „Peléine vlasy“, pomenované po havajskej bohyni sopiek, ktoré môžu podráždiť pokožku a oči.
Kilauea volcano in Hawaii is spewing lava again. The volcano has been active for over a year and has been erupting repeatedly since December 2024. pic.twitter.com/qWz6JdJHzY
— DW News (@dwnews) January 12, 2026
Erupcia však nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské osídlenia, keďže kaldera sopky je už takmer dve desaťročia uzavretá pre verejnosť.
Kilauea je veľmi aktívna sopka od roku 1983 a vybuchuje pomerne pravidelne. Je jednou zo šiestich aktívnych sopiek na Havajských ostrovoch, kde sa nachádza aj Mauna Loa, najväčšia sopka na svete.
Aj keď je Kilauea oveľa menšia ako susedná Mauna Loa, jej časté erupcie priťahujú turistov, ktorí z helikoptér obdivujú červené žeravé záblesky z jej jadra.