V Indonézii vybuchla sopka a chrlila popol na nočnú oblohu

Vyhlásili najvyšší stupeň pohotovosti, úrady varujú obyvateľov a turistov.
The eruption of Mount Lewotobi in East Flores Regency, Larantuka, Lewotobi volcano emits volcanic ash
Erupcia sopky Lewotobi Laki-Laki. Foto: www.gettyimages.com
Sopka Lewotobi Laki-Laki na indonézskom ostrove Flores v noci na stredu vybuchla a vyvrhla mohutný stĺp popola do výšky až 10 kilometrov nad svoj vrchol vysoký 1 584 metrov, informovala národná agentúra pre vulkanológiu.

Sopka vybuchla v utorok večer a opäť o 01:35 ráno miestneho času (19:35 SELČ). Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody, no úrady varovali obyvateľov a turistov na tomto indonézskom ostrove, aby sa vyhýbali oblasti a pripravili sa na možnú evakuáciu.

Bol vyhlásený najvyšší stupeň pohotovosti po zaznamenaní zvýšenej aktivity hlbokých zemetrasení, ktoré často predchádzajú explozívnym erupciám.

Úrady upozornili, že vysoký stĺp popola by mohol „narušiť prevádzku letísk a letové trasy, ak sa rozšíri ďalej“. Prevádzka na miestnom letisku v meste Maumere, vzdialenom približne 60 kilometrov západne od Lewotobi, bola už pozastavená.

V júli tohto roku tá istá sopka vyvrhla obrovský stĺp popola vysoký 18 kilometrov, čo viedlo k zrušeniu 24 letov na medzinárodnom letisku na ostrove Bali.

Indonézia, rozsiahla súostrovná krajina, sa nachádza na tzv. Pacifickom ohnivom kruhu, oblasti s intenzívnou a častou seizmickou aktivitou, ktorá siaha od Japonska cez juhovýchodnú Áziu až po tichomorský bazén.

Indonézia má 120 aktívnych sopiek a často čelí zemetraseniam a vulkanickej aktivite, keďže sa nachádza na v tzv. Ohnivom kruhu tvorenom zlomovými líniami Tichého oceánu.

