V Etiópii vybuchla sopka po 12-tisíc rokoch spánku

Sopka Hayli Gubbi na severovýchode Etiópie vybuchla prvýkrát za takmer 12-tisíc rokov a vyslala husté kúdoly dymu až do výšky 14 kilometrov, uviedlo Poradné centrum pre sopečný popol (VAAC) v Toulouse.
Sopka, ktorá sa nachádza v regióne Afar asi 800 kilometrov severovýchodne od etiópskej metropoly Addisa Abeba neďaleko eritrejských hraníc, eruptovala v nedeľu niekoľko hodín.
Oblaky popola zo sopky sa šírili nad Jemenom, Ománom, Indiou a severným Pakistanom, uviedlo VAAC. Globálny vulkanologický program Smithsonovho inštitútu uviedol, že Hayli Gubbi nebola aktívna počas celého holocénu, ktorý sa začal približne pred 12-tisíc rokmi na konci poslednej doby ľadovej.
Úrady v regióne Afar zatiaľ neodpovedali na otázky agentúry AFP, či si erupcia sopky vyžiadala obete alebo evakuáciu.