SNS vyzýva Fica na výmenu Maroša Šefčoviča v Európskej komisii, hovorí o rozpore medzi slovami a činmi vlády

Slovenská národná strana (SNS) vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby naplnil svoje verejné vyhlásenia o potrebe výmeny vedenia Európskej únie. Prvým konkrétnym krokom by mala byť výmena zástupcu SR v Európskej komisii – Maroša Šefčoviča.
Šefčovič: EÚ by sa uprostred Trumpovej hrozby ciel mala vyhnúť „nebezpečnej špirále smerom nadol“
„Predseda vlády Slovenskej republiky sa opakovane vyjadruje, že súčasné vedenie Európskej únie je potrebné vymeniť. Ak majú tieto slová znamenať reálnu politickú zmenu, prvým logickým krokom by mala byť výmena slovenského eurokomisára. Maroš Šefčovič totiž aj pri nedávnom odvolávaní predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen vystupoval ako jej priamy obhajca a zástupca,“ uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
Potreba výmeny Európskej komisie
Maroš Šefčovič podľa národniarov nielenže opakovane obhajoval Ursulu von der Leyen a jej netransparentné kroky, zároveň je dlhodobo symbolom politiky Green Dealu, ktorá má negatívne dopady na slovenský priemysel, energetiku a životnú úroveň občanov. Je preto podľa SNS nepochopiteľné, že práve on bol navrhnutý Robertom Ficom ako zástupca SR a slovenskej vlády v Európskej komisii.
Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni, pripomenul Fico opozícii. Premiér podpichol aj koaličných partnerov – VIDEO
„Ak Robert Fico myslí svoje vyjadrenia o potrebe výmeny Európskej komisie vážne, najbližšia vláda musí rozhodnúť aj o zmene svojho zastúpenia v tejto inštitúcii. Slovenská republika si nemôže dovoliť na medzinárodnej úrovni hovoriť jedno a konať druhé,“ dodala hovorkyňa s tým, že strana SNS je presvedčená, že nastal najvyšší čas konať v mene našej krajiny charakterne, dôsledne a v súlade s verejnými vyhláseniami.