Kto ťahá nitky v úzadí? Gubík razantne odmieta, že by na Maďarskú alianciu mal vplyv podnikateľ Világi - VIDEO

Predseda Maďarskej aliancie (Magyar Szövetség) László Gubík sa ostro ohradil voči tvrdeniam, že by mal na maďarskú stranu akýkoľvek vplyv podnikateľ Oszkár Világi.
„Oszkár Világi má taký istý vplyv na stranu Maďarská aliancia ako ostatných potenciálnych 350-tisíc maďarských voličov na Slovensku,“ reagoval Gubík v rozhovore pre SITA. O známom podnikateľovi, ktorý bol dlhé roky šéfom spoločnosti Slovnaft sa totiž dlhodobo klebetí, že ťahá nitky v úzadí maďarskej strany a má vplyv aj na jej politické vedenie.
Gubík takéto informácie razantne odmieta. „Každý, kto má nejaký väčší vplyv, že je finančne silnejším činiteľom spoločenstva, tak sa o tom klebetí. Na fungovanie strany, alebo na vedenie strany, nemá Világi vôbec žiadny vplyv. To hovorím najúprimnejšie ako sa dá. Je jedným z našich potenciálnych voličov, takže samozrejme musíme bojovať aj o jeho sympatie, ale tak ako o sympatie tých ďalších potenciálnych 350-tisíc voličov, z ktorých máme teraz tak 130- tisíc, no a ešte pár desaťtisíc by sme potrebovali. Takže ten vplyv existuje len z tohto pohľadu,“ doplnil ďalej predseda Maďarskej aliancie.
Gyimesi kritizoval vplyv oligarchu
Naopak o vplyve Világiho na vedenie Maďarskej aliancie hovoril toho času aj bývalý podpredseda maďarskej strany György Gyimesi, ktorého odvtedy zo strany vylúčili. Narážal predovšetkým na vtedajších podpredsedov Aliancie – Örsa Orosza a Szabolcsa Mózesa z liberálnej platformy Spolupatričnosť (Összefogás), ktorá sa integrovala do konzervatívnej maďarskej strany. Práve na týchto dvoch politikov mal mať podľa slov Gyimesiho priamy vplyv veľkopodnikateľ z Dunajskej Stredy.
„Keby sme viedli túto diskusiu na základe jednotlivých výrokov Györgya Gyimesiho, tak by to bola asi skôr komédia, nie nejaká vážna politická debata. Gyimesi bol, je a aj bude všade, kde je (či je to pri Igorovi Matovičovi, či je to pri Robertovi Ficovi, čo je už samo o sebe dosť komické) agent provokatér; ktorý robí rozbroje a nikdy nebude tímovým hráčom, aj preto sme sa s ním rozlúčili,“ uzavrel tému Gubík.