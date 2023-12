Snehové záveje zapríčinili uzavretie ciest v okrese Poprad, SHMÚ vydal pre postihnuté obce výstrahu prvého stupňa

Niektoré cesty pod Tatrami sú uzavreté, tvoria sa na nich záveje. Až do odvolania je uzatvorená napríklad cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami v okrese Poprad.

Zľadovatelý povrch na viacerých miestach

Ako informovala prvá zo spomínaných obcí na sociálnej sieti, pracujú tam na odstraňovaní nehôd. Rovnako uzavreli aj cestu tretej triedy III/3061 medzi Štrbou a Šuňavou.

Vodiči v rámci podtatranského dopravného servisu na sociálnej sieti rovnako upozornili na zľadovatelý povrch vozovky na cestách z Hozelca do Šváboviec a z Novej Lesnej do Veľkého Slavkova. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okres Poprad výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, platí do soboty do 18:00.

Výstraha prvého stupňa

Ich výskyt očakávajú ojedinele v polohách nad približne 600 metrov. Rovnako sa môžu vyskytnúť aj v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Do sobotného rána platí v okrese Poprad aj výstraha prvého stupňa pred vetrom, ten môže prechodne dosiahnuť priemernú rýchlosť do 50 kilometrov za hodinu, prípadne krátkodobo, v nárazoch, do 80 km/h.

Lokálny vietor až víchrica

Prechodne na horách pod pásmom lesa možno až do pondelkového večera očakávať lokálny výskyt vetra až víchricu. Druhý stupeň výstrahy pred vetrom platí do sobotného dopoludnia v polohách nad približne 1 800 metrov, kde meteorológovia avizujú miestami silný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť do 160 km/h, čo je silná až mohutná víchrica.

Na sobotné popoludnie až do polnoci tiež SHMÚ vyhlásil pre okres Poprad prvý stupeň výstrahy pred snežením. Miestami môže spadnúť do 20 centimetrov snehu.