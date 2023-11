Vláda schválila pomoc pre okresy zasiahnuté mimoriadnou situáciou vo výške viac ako 560-tisíc eur

Vládny kabinet na stredajšom rokovaní schválil pomoc pre viaceré okresy na výdavky pri mimoriadnych situáciách. Celková výška pomoci presiahne 562-tisíc eur. Vyše 21-tisíc eur poputuje obci Valaská Belá, ktorú v lete 2021 zasiahla povodeň.

Výdavky záchranných prác

Prostriedky budú uvoľnené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Odporučené bolo poukázať ich do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

„Škody boli verifikačnou komisiou OÚ vyčíslené podľa žiadostí obyvateľov obce Valaská Belá, ktorí spĺňajú kritériá podľa § 28a ods. 4 zákona o CO, v celkovej výške 21 100 eur,“ uvádza predložený materiál. Z 28 posudzovaných žiadostí komisia v 11 prípadoch vyhodnotila, že žiadosti neboli oprávnené.

Vláda rovnako schválila aj úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnych situácií v územnej pôsobnosti viacerých okresných úradov.

Celková suma, na záchranné práce počas 18 mimoriadnych udalostí, ktorú si rozdelia, predstavuje viac ako 541-tisíc eur. Najvyššia čiastka, bezmála 262-tisíc eur, bude smerovať na výdavky súvisiace s víchricou v územnej pôsobnosti okresných úradov Sobrance, Nitra a Bardejov.

Snehová kalamita

Ďalších viac ako 217-tisíc je určených na výdavky súvisiace so záchrannými prácami pri snehovej kalamite v pôsobnosti okresného úradu Žilina.

Vyše 34-tisíc eur by si mali rozdeliť Rimavská Sobota, Senica, Trnava a Čadca, a to na výdavky spojené so záchrannými prácami pri prívalových dažďoch.

Košice, Prešov, Levoča a Sabinov dostanú celkovo viac ako 19-tisíc eur na výdavky súvisiace s požiarmi a pre okresy Košice-okolie, Poprad a Liptovský Mikuláš je určených temer 8 500 eur na výdavky spojené s ohrozením zdravia II. stupňa.