LeBron mal pred prvým zápasom na olympiáde motýliky v bruchu, o víťazstvo Američanov sa zaslúžil aj Durant

LeBron James priznal nervozitu aj motýliky v bruchu, keď sa po 12 rokoch prvýkrát započúval do tónov americkej hymny na olympijských hrách.

Pomalší rozbeh

Keď sa však začalo úvodné vystúpenie amerických basketbalistov na OH 2024 v Paríži, všetko rýchlo pominulo a na palubovke Arény Pierra Mauroya pred vyše 27-tisíc divákmi v Lille 39-ročný veterán výrazne potiahol Američanov za víťazstvom proti Srbom. V úvode zápasu favorizovaní hráči USA prehrávali 2:10, ale napokon zvíťazili suverénne 110:84.

Američania tradične zložení výlučne z hviezdnych hráčov NBA sa pomalšie rozbiehali. Prvú štvrtinu vyhrali 25:20, druhú 33:29, ale v druhom polčase už definitívne zlomili odpor Srbov, ktorých lídrom bol ďalší z plejády víťazov či držiteľov ceny MVP NBA na palubovke Nikola Jokič. V americkom drese James nastrieľal 21 bodov a pridal aj 7 doskokov a 9 asistencií.

Úspešnosť spoza trojkového oblúka

Ešte o dva body viac pridal ďalší svieži tridsiatnik Kevin Durant, ktorý pôvodne ani nemal nastúpiť pre nedoliečené zranenie lýtka. Od okamihu, keď vstúpil do diania, premenil úvodných osem striel a potvrdil status najlepšieho strelca tímu USA na olympijských hrách. Nebolo to však len o dvoch najskúsenejších amerických hráčoch.

Jrue Holiday pridal 15 bodov, Devin Booker 12 a Anthony Edwards a Stephen Curry po 11. Američania po piatich víťazstvách v príprave dosiahli aj šieste už v ostrom olympijskom súboji. Európskeho protivníka jasne prevýšili najmä v úspešnosti spoza trojkového oblúka, keď premenili 18 z 32 pokusov, kým Srbi 9 z 37.

Kvalitná zostava

„Toto bol najlepší zápas, ktorý sme odohrali toto leto. Máme veľkú palebnú silu, ale musíme to neustále dokazovať. Možno to bude tak, že na ďalší deň sa strelecky odviaže niekto iný. Máme na to, aby to tak bolo,“ komentoval LeBron James. Legenda NBA aj svetového basketbalu sa obdivne vyjadrila aj k výkonu o štyri roky mladšieho spoluhráča Kevina Duranta.

„Bol fenomenálny. Jeho talent nie je z tohto sveta.“ Durant vzápätí zložil poklonu Jamesovi. „Všetci sme veľmi radi, že je späť s nami. Jeho hra a výkony sú šialené.“ Kevina Duranta pochválil aj hviezdny rozohrávač Američanov Stephen Curry.

„Práve on nám dal v prvom polčase impulz v útoku. Po prestávke sme sa zlepšili aj v obrane a to bol základ úspechu,“ vravel Curry, ktorý ako 36-ročný absolvoval debut na olympijských hrách.

Šampión NBA na lavičke

Pohľad do histórie vraví, že Američania vylepšili svoju olympijskú zápasovú bilanciu na 144 víťazstiev – 6 prehier a 56 víťazstiev pri žiadnej prehre, ak prekonajú hranicu 100 nastrieľaných bodov. Ich úvodné víťazstvo na OH 2024 sa zrodilo bez prispenia čerstvého šampióna NBA Jasona Tatuma, lídra Bostonu tréner Steve Kerr nezaradil do rotácie a šetrí ho na ďalšie zápasy.

„Snažil som sa na palubovke vytvárať kombinácie, ktoré mi dávali zmysel. Hovoril som s Jasonom a zachoval sa ako pravý profesionál. Zostal teraz bokom, ale to neznamená, že si nezahrá počas celého turnaja. Ak ho nasadím, určite si zastane svoje miesto,“ vyhlásil Steve Kerr.

Američania aj Srbi sa najbližšie vo svojej C-skupine predstavia v stredu 31. júla. Američania v repríze nedávneho prípravného zápasu nastúpia proti hráčom Južného Sudánu a Srbi vyzvú Portoričanov. Keďže oba tieto tímy prehrali svoje úvodné zápasy, zdolaný z tohto súboja riskuje predčasný koniec na olympijskom turnaji.