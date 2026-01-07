Amorima v Manchestri United možno nahradí niekdajší hráč Red Devils. Kto je v hre?

Rúben Amorim dostal „padáka" v pondelok a v stredajšom ligovom súboji proti Burnley povedie A-tím Darren Fletcher.
Ole Gunnar Solskjaer
Nórsky futbalový tréner Ole Gunnar Solskjaer. Foto: archívne, SITA/AP.
Portugalčana Rúbena Amorima na poste hlavného kouča anglického futbalového klubu Manchester United môže nahradiť niektorá z klubových legiend Red Devils. Hlavnými kandidátmi na uvoľnenú pozíciu sú totiž Michael Carrick a Ole Gunnar Solskjaer.

Podľa britských médií obaja bývalí hráči United mali v utorok neformálne rokovania so športovým riaditeľom Jasonom Wilcoxom tesne pred stredajším zápasom Premier League proti Burnley.

Hráčov United v ňom povedie iný niekdajší futbalista klubu Darren Fletcher, ktorý je koučom tímu do 18 rokov. Amorim prišiel o prácu v pondelok, len tri dni po údajnom spore s Wilcoxom.

Očakáva sa, že Carrick aj Solskjaer by mohli byť súčasťou nového tréningového tímu na Old Trafforde. Ak by za nástupcu Amorima vymenovali Solskjaera, išlo by o jeho návrat na lavičku United.

Solskjaer v decembri 2018 nahradil Josého Mourinha a A-tím United viedol do novembra 2021. Vtedy sa stal dočasným kormidelníkom Carrick.

Manchester United je momentálne na šiestej pozícii v tabuľke Premier League, v aktuálnej sezóne z 20 duelov dosiahol osem víťazstiev.

