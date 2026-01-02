Tragédia v Crans Montane neobišla ani športový svet. Medzi ťažko popálenými je aj mladý futbalista

Francúzsky futbalista utrpel ťažké popáleniny v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku, kde počas silvestrovskej párty zachvátil nočný klub mohutný požiar, pri ktorom zahynulo viac ako 40 ľudí.
Ide o Tahirysa Dos Santosa, 19-ročnému obrancu francúzskeho klubu FC Méty. Vrtuľníkom ho previezli na ošetrenie do nemocnice v Nemecku.
Mladík bol na dovolenke vo švajčiarskych Alpách s priateľmi, keď okolo 1.30 h miestneho času vypukol požiar počas novoročných osláv.
Pri požiari v bare v Crans Montane údajne zomrelo niekoľko desiatok ľudí, teroristický útok úrady vylúčili
Svedkovia pre francúzske médiá uviedli, že požiar vznikol v suteréne baru po tom, ako prskavka pripevnená k fľaši šampanského zapálila nízky drevený strop.
FC Méty uviedli, že Dos Santos bol ubytovaný v chate a tento týždeň sa mal vrátiť do tréningového procesu.
Vedenie klubu, trénerský personál a hráči zostali „hlboko šokovaní“ touto správou a podporujú aj jeho rodinu, kým sa bude zotavovať.
Detaily tragédie
Smrteľný požiar zabil viac ako 40 ľudí a zranil viac ako 100 ďalších, mnohých vážne, po tom, čo plamene zachvátili preplnené suterénne priestory počas silvestrovských osláv.
Švajčiarski predstavitelia uviedli, že požiar sa šíril veľkou rýchlosťou po tom, ako plamene dosiahli strop a spustili „bleskový výbuch“, ktorý spôsobil, že všetky horľavé materiály v suteréne podniku sa vznietili takmer súčasne.
Oddelenia špecializované na popáleniny v celej krajine boli rýchlo preťažené rozsahom katastrofy a niektorí z najťažšie zranených museli byť prevezení na špecializované ošetrenie do nemocníc v susedných krajinách.