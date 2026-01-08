Futbalista chcel fotografiu s priateľkou, no šmykol sa na klzkých skalách. Tragédia pripomína smrť legendárneho Dubovského

Mladý francúzsky futbalista Alexis Vergo trávil dovolenku so svojou priateľkou na jednom z ostrovov v Thajsku. Vybrali sa na výlet, ktorý stal športovca život.
Pri slávnych vodopádoch Namuang si chceli urobiť spoločnú fotografiu, no pri pokuse došlo k tragédii. Obaja sa pošmykli a spadli z klzkých skál.
Jeho priateľka akoby zázrakom prežila a podarilo sa jej privolať záchranárov, no 22-ročný futbalista bol na mieste mŕtvy. Mladá žena sa zachránila tak, že sa jej podarilo zachytiť konárov a začala volať o pomoc.
Vergov klub Quimper Ergue-Armel jeho úmrtie potvrdil na sociálnych sieťach. „S hlbokým zármutkom oznamujeme verejnosti úmrtie Alexiho Verga, syna Thierryho, trénera nášho C-tímu a dlhoročného dobrovoľníka klubu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„Alexis u nás začal svoju futbalovú kariéru vo veku šiestich rokov. Ešte pred dvoma sezónami bol hráčom seniorského tímu a ako vášnivý futbalový fanúšik nevynechal ani jeden víkendový zápas tímov QEAFC. Celý klub vyjadruje svoju podporu a úprimnú sústrasť Thierrymu, ako aj všetkým jeho blízkym a rodine,“ doplnilo vedenie.
Zrejme sa Vergo pošmykol a padal niekoľko metrov do rozvodnenej rieky, no medzitým smrteľne narazil do skál.
Predbežné výsledky pitvy naznačujú, že mal ťažké poranenia hlavy, ktoré utrpel počas nekontrolovateľného pádu.
Podobná tragédia
Vergova smrť nápadne pripomína tragicky zosnulého slovenského futbalistu Petra Dubovského. Ten v roku 2000 zahynul pri podobnej nehode, stalo sa to takisto v Thajsku na ostrove Koh Samui, rovnako na vodopádoch Namuang.
Jeho záľuba vo fotografovaní ho pripravila o život. Chcel získať krásny záber, no pošmykol sa a padal z vyše dvadsaťmetrového útesu.
Poskytli mu síce prvá pomoc, no do nemocnice dorazil až po troch hodinách, kde 28-ročného stredopoliara nezachránili aj pre nedostatočné lekárske vybavenie.