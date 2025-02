Gröhling kritizuje 3,2 percenta pre SaS-ku v štátnom prieskume. Fico si ho zaplatil z daní občanov, tvrdí

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling sa pozastavil nad prvým štátnym prieskumom preferencií politických strán, v ktorom mali liberáli len 3,2 percenta. „Fico si zaplatil z daní občanov volebný prieskum. A samozrejme nebol by to on, ak by nemanipuloval a neklamal,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook.



Gröhling poukázal na to, že SaS mala v posledných prieskumoch troch agentúr 6,1, 6,3 a 7 percent. „Prieskum robil Štatistický úrad SR pod vedením člena a poslanca Smeru-SD… Ten úrad, ktorý už minulý týždeň zneužili, aby ľuďom tvrdil, že potraviny vraj zlacneli, hoci zdražovanie vidia všetci,“ píše.

Budú podľa vás na Slovensku v roku 2025 predčasné voľby? Áno Nie Hlasovať a zobraziť výsledky

Líder liberálov si zaspomínal aj na minulosť. „Štatistický úrad kedysi naozaj zisťoval preferencie, robil to až do roku 2009, kedy Smeru vyšli zlé čísla a prieskum zakázali zverejniť a prestali ich robiť úplne,“ pripomenul s tým, že teraz sa k prieskumom Smer vrátil, ale len s takými číslami, aké chcú oni.

Gröhling tvrdí, že zmanipulované prieskumy ich v kritike vlády nezastavia. „Viem, že vás hneváme, ale budeme sledovať vaše kroky tak, ako to SaS poctivo robila vždy, tak ako to robí opozícia, ako ste to robili v opozícii aj vy, podobne ako ste nás nezastavili ani s 10-tisíc falošnými účtami fanúšičiek s kvetinkami v profile a 8 kamarátkami.“ hovorí.