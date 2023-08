Smer bude na mimoriadnej schôdzi žiadať Ódora o odvolanie Hamrana a „čurillovcov“ mimo výkon služby

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude na pondelňajšej mimoriadnej schôdzi parlamentu žiadať povereného ministra vnútra Ľudovíta Ódora o odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana z funkcie.

Čaputová by mala vystúpiť v parlamente

Opozičný Smer-SD taktiež požaduje, aby všetci obvinení vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) „tzv. čurillovci“ boli postavení mimo výkon služby. Žiadajú tiež prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vystúpila v pléne parlamentu a informovala o vzniknutej situácii i opatreniach, ktoré prijala v rámci svojich právomocí.

Taktiež by ju vyzvali k tomu, aby napĺňala základnú povinnosť, a to zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Odobrením uznesenia by žiadosť putovala aj k riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, ktorý by musel NR SR predložiť správu o bezpečnostnej situácii na Slovensku.

Údajné pochybnosti o demokracii

V Smerom koncipovanom uznesení sa píše, že po štvrtkovom zásahu NAKA so súhlasom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti predstaviteľom Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR či prokuratúry sa prehĺbila ústavná a bezpečnostná kríza na Slovensku.

Ako uvádza v odôvodnení zvolania mimoriadnej schôdze Smer – SD, policajný zásah NAKA so súhlasom Špeciálnej prokuratúry vyvoláva za hranicami našej krajiny vážne pochybnosti o fungovaní demokratického zriadenia SR.

„Tento zásah bude mať ďalekosiahle dôsledky na dôveryhodnosť Slovenska ako demokratickej krajiny,“ uviedli poslanci Smeru-SD a poslanci okolo Tomáša Tarabu figurujúci na kandidátke Slovenskej národnej strany.