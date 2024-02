Slovenskom sa šíri nebezpečný hoax o vyslaní vojakov do vojny na Ukrajine

Viacero vysoko politicky exponovaných osôb uplynulé dva dni buď priamo šírilo alebo premyslenými vyjadreniami podporovalo dezinformačný naratív, podľa ktorého bude Slovensko zo strany NATO/Západu nútené poslať slovenských vojakov na Ukrajinu.

Ako ďalej poukázal zakladateľ portálu Hoaxy a podvody Dávid Púchovský, spôsob tvorby a šírenia uvedenej dezinformácie pripomína informačnú operáciu, ktorej cieľom často býva prekrývanie iných tém škodiacich nositeľovi hoaxu.

Napadnutie členského štátu NATO

„Existuje len jedno jediné pravidlo, ktoré by donútilo zapojenie slovenskej armády do ktoréhokoľvek konfliktu – musel by byť napadnutý členský štát NATO, Ukrajina ním nie je,“ zdôraznil Púchovský. Ako ďalej uviedol, neexistuje žiadny ďalší nástroj, ktorý by donútil slovenskú vládu nasadiť naše vojská do vojny.

„Pôvodný naratív hovoril o tom, že toto nanútenie bude predmetom včerajšieho (pondelok 26. februára pozn. SITA) summitu premiérov v Paríži. V skutočnosti lídri o tejto téme nedebatovali,“ pripomenul Púchovský. V priebehu 24 hodín dezinformáciu o vysielaní vojakov na Ukrajinu podľa Púchovského zdieľalo 76 ruských propagandistických kanálov naprieč rôznymi platformami.

Zámerne zavádza a straší verejnosť

„Zoznam kanálov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ruskej federácie, ktorých zásah pri zdieľaní uvedeného naratívu zaznamenal najvyššie hodnoty, uvádzame na ďalších stranách. Súčasťou zoznamu nie sú politicky exponované osoby zo Slovenska,“ doplnil Púchovský.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok 26. februára informoval, že vládna koalícia sa zhodla na tom, že Slovensko neponúkne pomoc vo forme vyslania vojakov na Ukrajinu. S týmto postojom sa zúčastnil na porade premiérov v Paríži. Opozícia jeho vyhlásenia kritizovala s tým, že Fico zámerne zavádza a straší verejnosť, pretože otázka vyslania slovenských vojakov nie je na stole.