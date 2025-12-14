Slovensko si pripomína 25 rokov od vstupu do OECD, členstvo posilnilo ekonomiku aj postavenie krajiny

Slovenská republika si v sobotu pripomína 25 rokov svojho členstva v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovensko sa roku 2000 stalo 30. členom organizácie.
Transformácia slovenskej ekonomiky
Minister zahraničia Juraj Blanár pri príležitosti sobotňajšieho výročia vyzdvihol prínos členstva SR v OECD z hľadiska ekonomického rozvoja a implementácie reforiem kľúčových pri transformácii slovenskej ekonomiky a pri posilňovaní postavenia SR na medzinárodnej scéne.
„Vďaka členstvu v OECD došlo počas ostatných rokov k implementácii viacerých dôležitých reforiem v oblasti školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, rozvojovej spolupráce, podpory malých a stredných podnikov, ale aj v uplatňovaní demokratických princípov či boja proti korupcii,“ zdôraznil Blanár a potvrdil, že členstvo v organizácii naďalej pomáha Slovensku modernizovať hospodárstvo a zvyšovať kvalitu života občanov.
„Konkrétnym prínosom členstva Slovenska v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj bol aj vývoj slovenského hrubého domáceho produktu na obyvateľa, ktorý od vstupu do organizácie v roku 2000 bezprostredne rástol. Náš vstup pred štvrťstoročím bol potvrdením relevantnej pozície SR v slobodnom, bezpečnom a prosperujúcom svete, ale rovnako prestížou, že sme súčasťou ekonomicky najvyspelejších krajín, medzi ktoré dodnes nepatria napríklad ani všetky štáty Európskej únie,“ zhodnotil šéf slovenskej diplomacie.
Aktívny člen
Minister zároveň pripomenul, že Slovensko v súčasnosti pôsobí na pôde OECD vo viac ako 200 výboroch, pracovných a expertných skupinách, kde čerpá medzinárodné skúsenosti a čoraz viac súčasne prispieva vlastnými príkladmi dobrej praxe. Takisto poukázal na kľúčovú rolu udržiavania intenzívneho dialógu Slovenska s OECD, ktorá sa realizuje na najvyššej úrovni politickej reprezentácie.
Slovensko sa podľa rezortu zahraničia v OECD dlhodobo profiluje ako aktívny člen. Významnú odozvu zaznamenala séria medzinárodných podujatí pod názvom BratislavAI Forum 2025 zameraných na budúcnosť umelej inteligencie a vzdelávania spolu so slávnostným podujatím pri príležitosti 25. výročia členstva SR v OECD, ktoré za účasti generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna a ďalších významných hostí zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (viac informácií).
„Medzinárodné zastúpenie na vysokej úrovni a veľmi pozitívna odozva zúčastnených krajín sú dôkazom, že sme rešpektovaní a Slovensko je prínosom ako v OECD, tak v ďalších organizáciách,“ uviedol minister Blanár.
Ekonomický prehľad
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vypracovala za 25 rokov slovenského členstva 12 ekonomických prehľadov o SR, tri správy o stave životného prostredia, štyri správy o preskúmaní energetickej politiky a dvakrát hodnotila systém slovenskej rozvojovej spolupráce.
V roku 2026 bude Slovensko predmetom partnerského hodnotenia v oblasti prevencie korupcie v medzinárodných obchodných transakciách. Zároveň na jar bude zverejnený ekonomický prehľad o Slovensku zameraný na domácu konkurencieschopnosť s dôrazom na automobilový sektor.
OECD zároveň podľa ministerstva nedávno zverejnila Hodnotiacu správu o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky, ktorou ocenila spôsob jej riadenia, odbornosť a spoľahlivosť s jasným legislatívnym a politickým rámcom. Pozíciu stabilného partnera a dobré meno Slovenska v OECD potvrdil podľa rezortu rovnako významný úspech slovenského veľvyslanca Františka Ružičku, ktorý bol vymenovaný do prestížnej pozície a stal sa zástupcom generálneho tajomníka OECD.
OECD združuje 38 ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta a činnosť vykonáva vo viac ako 200 špecializovaných výboroch, pracovných skupinách a expertných tímoch. Slovenská republika sa stala jej členom 14. decembra 2000. Členstvo v organizácii poskytuje Slovensku prístup k odborným analýzam, expertíze a odporúčaniam v oblastiach hospodárskeho rozvoja, verejných politík, vzdelávania, inovácií, digitalizácie, energetiky a súčasne prispieva k zvyšovaniu povedomia o SR.