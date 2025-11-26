EÚ pritvrdzuje voči Moskve. Podpora Ukrajiny potrvá, kým nevznikne spravodlivý mier

Európska únia bude naďalej podporovať Ukrajinu a vyvíjať tlak na Rusko, kým nebude dosiahnutý „spravodlivý a trvalý mier“. V stredu to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Revidovaný americký plán na ukončenie vojny označila za „východiskový bod“ pre možné riešenie konfliktu. „Chcem byť od začiatku jasná: Európa bude stáť pri Ukrajine a podporovať ju pri každom kroku,“ povedala Von der Leyenová počas vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu.
Rusko neprejavuje záujem o ukončenie vojny
Európa sa snaží posilniť Kyjev a zároveň presadiť svoj vplyv po tom, čo Spojené štáty predstavili plán, ktorý bol výrazne naklonený požiadavkám Ruska. Predsedníčka Komisie uviedla, že rokovania o úpravách amerického plánu začali vytvárať základy pre možnú dohodu, no varovala, že Rusko zatiaľ neprejavuje skutočný záujem o ukončenie vojny. „Áno, situácia je nestabilná. Áno, situácia je nebezpečná. Ale verím, že tu je aj príležitosť na skutočný pokrok,“ dodala.
Americký vyslanec Witkoff vraj radil Rusom, ako na Trumpa
Zatiaľ čo Spojené štáty zintenzívňujú snahy o zastavenie bojov, EÚ rokuje o návrhoch na využitie zmrazených ruských aktív na financovanie obrovského úveru pre Kyjev vo výške 140 miliárd eur. Von der Leyenová uviedla, že Komisia pripravuje právny text k úveru, no Belgicko, kde sa nachádza väčšina aktív, zatiaľ zdržiava schválenie plánu.
„Aby bolo jasné, nevidím žiadny scenár, v ktorom by európski daňoví poplatníci platili účet sami,“ zdôraznila. Európski predstavitelia dúfajú, že lídri EÚ formálne schvália plán úveru na decembrovom samite, ktorý je považovaný za kľúčový pre udržanie Kyjeva „nad vodou“.
Nič o Ukrajine bez Ukrajiny, nič o Európe bez Európy
Ministri zahraničných vecí EÚ v stredu rokovali prostredníctvom videokonferencie o americkom tlaku na Ukrajinu a európskych snahách presadiť svoj hlas. Von der Leyenová zdôraznila, že „bez ohľadu na podobu budúcej mierovej zmluvy je jasné, že veľká časť jej implementácie bude závisieť od Európskej únie a partnerov v NATO“.
Mierový plán podľa AI: Gazprom v medzinárodných rukách či ruské energie „za babku“ do splatenia reparácií
„Jeden princíp už bol prijatý: Nič o Ukrajine bez Ukrajiny. Nič o Európe bez Európy,“ zakončila Ursula von der Leyenová.