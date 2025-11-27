Fínsko pritvrdzuje: Ak má odzbrojiť Ukrajina, menšiu armádu musí mať aj Rusko

Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová sa domnieva, že ak mierový plán počíta s obmedzeniami pre ukrajinské ozbrojené sily, potom by mal obmedziť aj početnosť ruskej armády. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na fínsky denník Yle.
Ministri zahraničných vecí EÚ sa v stredu stretli na diaľku, aby prediskutovali mierové rozhovory týkajúce sa ruskej vojny proti Ukrajine. Valtonenová na stretnutí uviedla, že ak sa od obete vyžaduje zmenšenie jej armády, musí to isté urobiť aj agresor.
Rusko podľa analytikov systematicky odmieta americký „mierový plán“ a požaduje kapituláciu Ukrajiny
„Je rozumné, že ak existujú požiadavky alebo obmedzenia kladené na obeť, napríklad týkajúce sa veľkosti obranných síl, potom by mali byť aspoň podobné požiadavky kladené aj na útočníka. Je potrebné obmedziť možnosti ruských ozbrojených síl,“ povedala.
Podľa ministerky Rusko pravdepodobne takýto prístup neschváli, ale teší sa „širokej medzinárodnej podpore“. Fínska politička sa zároveň domnieva, že Moskvu naďalej možno presvedčiť, aby túto a ďalšie požiadavky prijala, ale pod podmienkou, že nebude mať inú možnosť.
Mierový plán podľa AI: Gazprom v medzinárodných rukách či ruské energie „za babku“ do splatenia reparácií
Valtonenová poznamenala, že historicky bola Moskva hrozbou pre svojich susedov, nie naopak. Takže aj keby sa zajtra skončila totálna vojna na Ukrajine, ruská hrozba by sa nestratila, podotkla. „Iba Ukrajina môže určiť podmienky mieru, ktoré sa jej týkajú. Fínska podpora práva Ukrajiny na sebaurčenie je neochvejná,“ povedala Valtonenová.
Fínsky prezident Alexander Stubb nedávno vyhlásil, že prímerie na Ukrajine neočakáva skôr ako na jar a vyzval Európu, aby napriek korupčnému škandálu naďalej podporovala Kyjev.