Fínsko pritvrdzuje: Ak má odzbrojiť Ukrajina, menšiu armádu musí mať aj Rusko

Ministri zahraničných vecí EÚ sa v stredu stretli na diaľku, aby prediskutovali mierové rozhovory týkajúce sa ruskej vojny proti Ukrajine.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Netherlands NATO Summit
Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová. Foto: SITA/AP
Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová sa domnieva, že ak mierový plán počíta s obmedzeniami pre ukrajinské ozbrojené sily, potom by mal obmedziť aj početnosť ruskej armády. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na fínsky denník Yle.

Ministri zahraničných vecí EÚ sa v stredu stretli na diaľku, aby prediskutovali mierové rozhovory týkajúce sa ruskej vojny proti Ukrajine. Valtonenová na stretnutí uviedla, že ak sa od obete vyžaduje zmenšenie jej armády, musí to isté urobiť aj agresor.

„Je rozumné, že ak existujú požiadavky alebo obmedzenia kladené na obeť, napríklad týkajúce sa veľkosti obranných síl, potom by mali byť aspoň podobné požiadavky kladené aj na útočníka. Je potrebné obmedziť možnosti ruských ozbrojených síl,“ povedala.

Podľa ministerky Rusko pravdepodobne takýto prístup neschváli, ale teší sa „širokej medzinárodnej podpore“. Fínska politička sa zároveň domnieva, že Moskvu naďalej možno presvedčiť, aby túto a ďalšie požiadavky prijala, ale pod podmienkou, že nebude mať inú možnosť.

Valtonenová poznamenala, že historicky bola Moskva hrozbou pre svojich susedov, nie naopak. Takže aj keby sa zajtra skončila totálna vojna na Ukrajine, ruská hrozba by sa nestratila, podotkla. „Iba Ukrajina môže určiť podmienky mieru, ktoré sa jej týkajú. Fínska podpora práva Ukrajiny na sebaurčenie je neochvejná,“ povedala Valtonenová.

Fínsky prezident Alexander Stubb nedávno vyhlásil, že prímerie na Ukrajine neočakáva skôr ako na jar a vyzval Európu, aby napriek korupčnému škandálu naďalej podporovala Kyjev.

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
Russia Ukraine War Daily Life
