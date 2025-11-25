Nový návrh mierovej dohody umožňuje Kyjevu ponechať si 800-tisíc vojakov

Najnovšia verzia návrhu dokumentu o ukončení vojny na Ukrajine je pre Kyjev „výrazne lepšia“ ako pôvodná americká, povedal agentúre AFP vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou.
Trumpov mierový plán pre Ukrajinu v Ženeve „okresali“ na 19 bodov, pôvodne ich bolo 28
„Ukrajina, USA a Európania urobili americký návrh realizovateľným,“ uviedol a dodal, že revidovaný plán počíta s tým, že Ukrajina si ponechá 800-tisíc vojakov, čiže zhruba toľko, ako ich má teraz. Prvý návrh rátal s tým, že sa veľkosť ukrajinskej armády zmenší o 200-tisíc príslušníkov.
Rozpad Ruska je otázka času, tvrdí ukrajinský disident
Predstaviteľ poznamenal, že „citlivé časti“ mierového plánu, ako je otázka území, by sa mohli prediskutovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.