Nový návrh mierovej dohody umožňuje Kyjevu ponechať si 800-tisíc vojakov

Prvý návrh rátal s tým, že veľkosť ukrajinskej armády sa zmenší o 200-tisíc príslušníkov.
Najnovšia verzia návrhu dokumentu o ukončení vojny na Ukrajine je pre Kyjev „výrazne lepšia“ ako pôvodná americká, povedal agentúre AFP vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou.

Ukrajina, USA a Európania urobili americký návrh realizovateľným,“ uviedol a dodal, že revidovaný plán počíta s tým, že Ukrajina si ponechá 800-tisíc vojakov, čiže zhruba toľko, ako ich má teraz. Prvý návrh rátal s tým, že sa veľkosť ukrajinskej armády zmenší o 200-tisíc príslušníkov.

Predstaviteľ poznamenal, že „citlivé časti“ mierového plánu, ako je otázka území, by sa mohli prediskutovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

