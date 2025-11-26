Americký vyslanec Witkoff vraj radil Rusom, ako na Trumpa

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v októbri viedol rozhovor so šéfom diplomatického tímu Kremľa Jurijom Ušakovom, v ktorom navrhol, že mier na Ukrajine možno dosiahnuť za cenu získania ruskej kontroly nad Doneckou oblasťou a možnou ďalšou výmenou území. Referuje o tom web The Guardian s odvolaním sa na Bloomberg.
Podľa záznamu telefonátu zo 14. októbra, ktorý získala agentúra Bloomberg, Witkoff vyhlásil, že takéto ústupky sú nevyhnutné a zároveň radil Ušakovovi, aby rokovania prezentovali optimistickejšie a aby pochválili amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Vieme, čo bude potrebné na uzatvorenie dohody o mieri – Doneck a možno nejaká výmena území,“ povedal počas päťminútového rozhovoru.
Trump posiela vyslanca Witkoffa do Moskvy v snahe spečatiť dohodu o Ukrajine
Vyslanec tiež poskytol rady, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin pristúpiť k rozhovorom s Trumpom, vrátane návrhu, aby si obaja lídri dohodli telefónny rozhovor ešte pred plánovanou návštevou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome.
Ušakov v stredu čiastočne potvrdil autenticitu zverejneného záznamu a vyjadril presvedčenie, že únik mohol byť pokusom o „zmarenie“ rokovaní. Zároveň oznámil, že Steve Witkoff má na budúci týždeň oficiálne pricestovať do Moskvy.
Mierový plán podľa AI: Gazprom v medzinárodných rukách či ruské energie „za babku“ do splatenia reparácií
Nahrávka odhaľuje aj pôvod kritizovaného návrhu mierového plánu s 28 bodmi, ktorý sa objavil začiatkom novembra. Witkoff, ktorý predtým pomohol sprostredkovať prímerie v Pásme Gazy, navrhol Kremľu a Washingtonu vypracovať spoločný mierový plán podľa vzoru tejto dohody.
„Dali sme dokopy 20-bodový Trumpov plán, ktorý obsahoval 20 bodov, a myslím si, že možno urobíme to isté s vami,“ povedal. Ušakov podľa záznamu sľúbil, že Putin „pochváli“ Trumpa slovami a povie: „Pán Trump je skutočný mierotvorca.“