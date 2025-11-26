Americký vyslanec Witkoff vraj radil Rusom, ako na Trumpa

Uniknutá nahrávka odhaľuje aj pôvod kritizovaného návrhu mierového plánu s 28 bodmi, ktorý sa objavil začiatkom novembra.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Steve Witkoff
Steve Witkoff Foto: archívne, SITA/AP.
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v októbri viedol rozhovor so šéfom diplomatického tímu Kremľa Jurijom Ušakovom, v ktorom navrhol, že mier na Ukrajine možno dosiahnuť za cenu získania ruskej kontroly nad Doneckou oblasťou a možnou ďalšou výmenou území. Referuje o tom web The Guardian s odvolaním sa na Bloomberg.

Podľa záznamu telefonátu zo 14. októbra, ktorý získala agentúra Bloomberg, Witkoff vyhlásil, že takéto ústupky sú nevyhnutné a zároveň radil Ušakovovi, aby rokovania prezentovali optimistickejšie a aby pochválili amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Vieme, čo bude potrebné na uzatvorenie dohody o mieri – Doneck a možno nejaká výmena území,“ povedal počas päťminútového rozhovoru.

Vyslanec tiež poskytol rady, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin pristúpiť k rozhovorom s Trumpom, vrátane návrhu, aby si obaja lídri dohodli telefónny rozhovor ešte pred plánovanou návštevou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome.

Ušakov v stredu čiastočne potvrdil autenticitu zverejneného záznamu a vyjadril presvedčenie, že únik mohol byť pokusom o „zmarenie“ rokovaní. Zároveň oznámil, že Steve Witkoff má na budúci týždeň oficiálne pricestovať do Moskvy.

Nahrávka odhaľuje aj pôvod kritizovaného návrhu mierového plánu s 28 bodmi, ktorý sa objavil začiatkom novembra. Witkoff, ktorý predtým pomohol sprostredkovať prímerie v Pásme Gazy, navrhol Kremľu a Washingtonu vypracovať spoločný mierový plán podľa vzoru tejto dohody.

„Dali sme dokopy 20-bodový Trumpov plán, ktorý obsahoval 20 bodov, a myslím si, že možno urobíme to isté s vami,“ povedal. Ušakov podľa záznamu sľúbil, že Putin „pochváli“ Trumpa slovami a povie: „Pán Trump je skutočný mierotvorca.“

Viac k osobe: Donald TrumpJurij UšakovSteve WitkoffVladimir Putin
Okruhy tém: Mierové rokovania Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk