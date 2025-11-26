Trump posiela vyslanca Witkoffa do Moskvy v snahe spečatiť dohodu o Ukrajine

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posiela svojho vyslanca Stevea Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. To by sa malo uskutočniť na budúci týždeň v Moskve, čo v stredu ráno potvrdil i Kremeľ.
Witkoff sa má v Rusku pokúsiť spečatiť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump na svojej platforme Truth Social uviedol, že „ostáva len niekoľko sporných bodov“ mierového plánu, no európski lídri zostávajú skeptickí a ruské rakety naďalej zasahujú Ukrajinu.
Nový plán je vraj výrazne lepší
Trump tiež vyjadril nádej, že sa čoskoro stretne s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ale dodal, že „IBA keď bude dohoda o ukončení vojny FINÁLNA alebo v jej záverečných fázach“.
Trumpov mierový plán pre Ukrajinu v Ženeve „okresali“ na 19 bodov, pôvodne ich bolo 28
Podľa prepisu rozhovoru medzi Witkoffom a Putinovým poradcom pre zahraničnú politiku, ktorý získal Bloomberg, Witkoff navrhol vytvorenie 20-bodového mierového plánu pre Ukrajinu podobne ako pri Pásme Gazy a vyzval, aby ho Putin prebral s Trumpom.
Pôvodný 28-bodový plán Washingtonu, ktorý bol považovaný za priaznivý voči Moskve, bol nahradený novou verziou, ktorá viac zohľadňuje záujmy Kyjeva. Predstaviteľ oboznámený s upravenou verziou označil plán za „výrazne lepší“.
Rusko pokračuje v útokoch
Francúzsky prezident Emmanuel Macron však varoval, že „jasne neexistuje ruská vôľa“ na prímerie alebo na nový, viac ukrajinsky orientovaný návrh. Napriek tomu americký vyjednávač Dan Driscoll vyjadril optimizmus po stretnutí s ruskými protistranami. Biely dom uviedol, že dosiahol „obrovský pokrok“, no upozornil, že „ostávajú niektoré citlivé, no nie neprekonateľné detaily“.
Mierový plán podľa AI: Gazprom v medzinárodných rukách či ruské energie „za babku“ do splatenia reparácií
Vojna, ktorá začala ruskou inváziou v roku 2022, však pokračuje. V utorok večer Rusko zaútočilo na Záporožie, kde bolo zranených 18 ľudí a poškodených 31 bytových domov. Noc predtým silné výbuchy otriasli Kyjevom, pričom zahynulo sedem ľudí.