Slovensko plánuje reformu verejnej správy podľa vzoru ČR, ministri podpísali dohodu o policajnej spolupráci – VIDEO

Slovensko plánuje reformu verejnej správy podľa vzoru ČR, ministri podpísali dohodu o policajnej spolupráci

Ministri v piatok zároveň podpísali Dohodu o policajnej spolupráci.
Slovensko momentálne stojí na prahu reformy verejnej správy, pričom po vzore Českej republiky by sme sa mali vrátiť k systému takzvaných strediskových obcí.

Uviedol to v piatok po stretnutí so svojim českým rezortným kolegom Lubomírom Metnarom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň pripomenul, že u nás túto funkciu plnia centrá zdieľaných služieb.

„Tak aby jedna stredisková obec poskytovala svoje služby viacerým menším,“ povedal minister s tým, že reforma by mala byť postavená práve na tomto princípe.

Dohoda o policajnej spolupráci

Ministri v piatok zároveň podpísali Dohodu o policajnej spolupráci. Podľa Šutaja Eštoka sa v tejto súvislosti zhodli napríklad na dôležitosti boja proti drogám. „Je to téma, proti ktorej musíme spoločne bojovať, pretože zločin nepozná hraníc a tu bude nesmierne dôležitá vzájomná spolupráca,“ skonštatoval slovenský minister.

Doplnil, že SR a ČR sa zhodujú aj v potrebe boja proti látkam simulujúcim účinky drog, ktoré sú momentálne verejne dostupné. „Toto je rovnako jedna z tém, kde sme sa zhodli, že ten náš postoj musí byť nekompromisný, či už z hľadiska legislatívnych zmien alebo aj pri rokovaní na pôde Európskej únie a Európskej komisie,“ doplnil Šutaj Eštok.

Oblasť bezpečnosti

Podľa Metnara sa ČR a SR v oblasti bezpečnosti zhodujú vo všetkých oblastiach. „Prebrali sme bezpečnostné aspekty, čo sa týka kriminality, drog, kyberbezpečnosti, aj čo sa týka fungovania európskych bezpečnostných agentúr,“ povedal. Pokiaľ ide o oblasti verejnej správy a samosprávy, ČR má podľa Metnara skúsenosti s fungovaním strediskového systému. „Tu sme da dohodli, že budeme v tejto oblasti spolupracovať,“ uviedol český minister.

Pokiaľ ide o Dohodu o policajnej spolupráci, ktorá nahrádza zmluvu z roku 2014, jej súčasťou je aj úprava cezhraničných zásahov polícií oboch štátov. Podľa Metnara tiež umožní rýchlejšie zdieľanie informácií. „Pretože v súčasnosti ide o čas,“ dodal český minister.

