Slovensko okrem stíhačiek F-16 plánuje aj nákup raketometov HIMARS, USA svoju ponuku ešte len predstavia

Okrem ďalších štyroch stíhačiek F-16 z USA je v hre aj nákup raketometných systémov HIMARS. Po stredajšom rokovaní vlády to médiám povedal minister obrany Robert Kaliňák s tým, že takúto požiadavku majú Ozbrojené sily SR.
Fico po rokovaní s Rubiom oznámil záujem o ďalšie stíhačky F-16, Slovensko chce posilniť obranu – VIDEO
„V rámci raketometných oddielov sú tieto požiadavky. O nich sa bude rokovať,“ uviedol minister s tým, že americká strana ešte len predstaví svoju ponuku. „A to isté platí o munícii s dlhším doletom,“ doplnil Kaliňák. Horizont obstarania systémov však podľa neho predstavuje šesť až 10 rokov.
Fakt, že Slovensko má záujem kúpiť ďalšie štyri stíhačky F-16 pripomenul po stretnutí s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom aj predseda vlády Robert Fico. Ako ďalej povedal, Slovensko rozumie postoju USA, že Európa sa musí viac starať o vlastnú bezpečnosť. Zvyšovanie výdavkov na obranu je tak podľa Fica prirodzený vývoj.
„Slovensko, keď chce byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti v Európe a v NATO, tak sa bude musieť zúčastňovať aj na tom, že budeme postupne posilňovať naše kapacity,“ zdôraznil Fico.
Zároveň však pripomenul, že Slovensko chce z peňazí na vojenské účely budovať aj takzvané duálne projekty. „Nech je dobrým príkladom obrovská vojenská nemocnica, ktorá sa stavia v blízkosti ukrajinských hraníc vo východnej časti SR,“ povedal po stretnutí s Rubiom slovenský premiér Fico.