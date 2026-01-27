Napriek falošným zmluvám dostal penzión Fafokan ďalšie státisíce eur, upozornila mimovládka

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v polovici augusta 2025 ďalších takmer 830-tisíc eur na sporný projekt penziónu Fafokan. Urobila tak napriek tomu, že od polície vedela, že k projektu boli dodané falošné zmluvy a že prípad sa od roku 2021 vyšetruje. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu, ktorá sa zároveň obracia na Generálnu prokuratúru, aby preverila zákonnosť postupu agentúry, porušenie jej interných pravidiel aj rozpor v oficiálne zverejnených údajoch o platbách. Zároveň upozorní Európsky úrad pre boj proti podvodom – OLAF, ktorý už projekt na základe jej predošlého podnetu preveruje.
Nadácia poukazuje na to, že projekt penziónu v Sebechleboch získal poslednú, najväčšiu časť dotácie v čase, keď už bol škandál verejne známy a polícia v prípade vzniesla obvinenia. PPA ako poškodená strana mala o priebehu vyšetrovania detailné informácie, no namiesto stopnutia financií do skončenia vyšetrovania poslala na účet firmy ďalšie státisíce zo štátnych aj európskych peňazí.
Polícia obvinila štyri osoby
Polícia projekt vyšetruje od roku 2021. Vyšetrovanie odhalilo, že firma Fafokan k žiadosti o dotáciu doložila nájomnú zmluvu podpísanú neexistujúcou osobou a ďalší súhlas s užívaním pozemkov od Slovenského pozemkového fondu bol sfalšovaný. Koncom roka 2022 polícia v tejto súvislosti obvinila štyri osoby vrátane vtedajšieho spolumajiteľa firmy a bývalého starostu obce, pripomína nadácia. „Štandardným postupom v PPA je, že ak pri projekte prebieha vyšetrovanie, dokonca sú tam obvinení zástupcovia firmy, všetky ďalšie agroplatby sa pozastavia. V prípade Fafokanu však agentúra tento princíp ignorovala,“ hovorí Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.
Pôvodne PPA na projekt odklepla spolu 1,3 milióna eur. Z nich mal Fafokan podľa verejných dát vyčerpať do roku 2020 necelých 500-tisíc. Nadácia ale z odpovede agrorezortu zistila, že vlani v lete agentúra projektu doplatila aj zvyšných 830-tisíc eur. Agentúra sa obhajuje tým, že jej zamestnanci nie sú odborníci na písmoznalectvo. „Tu však nebolo treba znalca. Polícia jasne preukázala, že zmluvu podpísal niekto, kto vôbec nežije. PPA o tom vedela, no napriek falošným dokladom doteraz nezasiahla,“ dodala Makarová.
Nadácia tiež narazila na vážny rozpor v transparentnosti zverejňovaných dát. Zatiaľ čo ministerstvo pôdohospodárstva v oficiálnej odpovedi priznalo doplatenie 830-tisíc eur v auguste 2025, webový portál agentúry aj v januári 2026 uvádza, že projektu bolo vyplatených len necelých 500-tisíc eur.
„Štát nesmie slúžiť ako bankomat pre vyvolených podnikateľov, obzvlášť ak existujú dôkazy, že ho podnikatelia zavádzajú. Ak PPA rezignovala na kontrolu zákonnosti a poskytovaných podpôr, musí zasiahnuť prokuratúra,“ upozorňuje riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Dvorný právnik Norberta Bödöra
„Koalícia opäť kŕmi svojich ľudí. Bežným ľuďom na Slovensku nadelili drahotu cez zbabranú konsolidáciu, svojim doprajú dotácie. Namiesto toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra do konca vyšetrovania financie stopla, poslala aj z peňaženiek Slovákov a Sloveniek tisíce eur na to, aby si oligarchovia stavali vily,“ reagoval na najnovšie zistenia poslanec Národnej rady za Progresívne SlovenskoJán Hargaš. Podľa jeho slov je to absolútny výsmech do očí občanom, ktorí už nezvládajú splácať stále vyššie odvody a dane.
Poslankyňa SaSMartina Bajo Holečková v utorok zároveň upozornila na to, že dvorný právnik Norberta Bödöra – Eugen Cimmerman – zastupuje firmy, ktoré vlastnia haciendy Fafokan a Vidiecky dom Malanta, ktoré boli postavené z eurofondov a existuje u nich dôvodné podozrenie, že nefungujú ako penzióny, ale ako súkromné vily postavené za štátne peniaze.
„Viete, čo majú spoločné Bödör, Fafokan a Malanta? Právnika. Právnik Cimmerman zastupoval Bödöra vo viacerých kauzách, napríklad vražda Jána Kuciaka, Dobytkár či Očistec. Okrem Bödöra tiež minimálne nejaký čas v kauze Očistec zastupoval Tibora Gašpara, keď sa ako advokát zúčastnil na domovej prehliadke u Gašpara,“ poukázala poslankyňa. Podľa jej slov tiež právnik od obce Nitrianske Hrnčiarovce kúpil pozemok, na ktorom neskôr vyrástla obrovská vila, ktorú vlastní firma Bödörovej manželky.