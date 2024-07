Slovensko nestíha novým trendom: Automatizované testovanie šetrí firmám státisíce eur ročne, no u nás sa stále testuje manuálne

Vedecký pokrok napreduje veľmi rýchlo a firmy musia rovnako rýchlo aj reagovať. Pre spoločnosti je preto kľúčové udržať tempo s inováciami a efektívne nasadzovať nové softvérové riešenia. Cestou, ako to dosiahnuť, je zavedenie automatizovaného testovania, ktoré preukázateľne prispieva k zvyšovaniu kvality a najmä konkurencieschopnosti. Príkladom sú aj príbehy veľkých spoločností zo zahraničia, ako je OMV, A1 či T-Mobile.

Na Slovensku je doposiaľ zavádzanie automatizovaného testovania stále v plienkach. Jedným z dôvodov je, zdá sa, jeho finančná náročnosť, čo však nie je úplne pravda. „Treba si určite spočítať či sa to oplatí. Mám však pocit, že veľa firiem to nerobí. Firmy sú zvyknuté testovať manuálne a tam to začína aj končí,“ myslí si Peter Sarkocy, výkonný riaditeľ spoločnosti Concircle, ktorá sa zaoberá zavádzaním automatizovaného testovania pre firmy. Hoci je pravdou, že počiatočná investícia môže byť pre niektoré spoločnosti privysoká, návratnosť je už o dva, tri roky. A najmä, podniky môžu automatizované testovanie zaviesť celoplošne a „pomôcť“ si tak na viacerých úrovniach.

Ak sa riaditeľom firiem nechcú robiť analýzy výhodnosti zavedenia automatizovaného testovania, stačí si pozrieť do zahraničia. Výborným príkladom je nadnárodná ropná, plynárenská a petrochemická spoločnosť OMV, ktorá je jednou z najväčších priemyslových spoločností kótovaných na burze v Rakúsku. V polovici roka 2019 sa OMV rozhodla prejsť zo svojich starších inštalácií SAP, ktorý je mimochodom u nás veľmi rozšírený, na systém S/4HANA. Samozrejme, ako to môžeme u Rakúšanov očakávať, rozhodnutie vzišlo z konkrétnych výhod, ktoré mal nový systém poskytovať pre zefektívnenie procesov v danom odvetví. Automatizované testovanie sa ukázalo ako nevyhnutné pre úspešný prechod na nový systém bez narušenia kritických funkcií.

Spojenie OMV so spoločnosťou Tricentris, ktorá automatizovala testovanie systému SAP prinieslo očakávané výsledky. Už počas šiestich týždňov sa podarilo vytvoriť štruktúru pre automatizáciu a to viedlo k 80-percentnej automatizácii testovania všetkých kritických firemných procesov. Tento prístup umožnil OMV nasadiť 90-percent vývoja na troch samostatných systémoch S/4HANA v období 18 mesiacov.

OMV nie je jediný dobrý príklad zo zahraničia, ktorý by mohol inšpirovať slovenské firmy. Najväčší rakúsky telekomunikačný operátor A1, člen skupiny Telekom Austria Group, generuje viac ako 60 percent celkových príjmov svojej materskej organizácie. A1 Telekom pracuje stále so staršími systémami, ktoré sú kľúčové pre ich podnikania. Pre obraz, podpora 200 projektov si vyžiadala viac ako 10-tisíc manuálnych testov ročne. To malo za následok vydanie troch maximálne štyroch nových verzií za rok. „Vždy keď sa zavádza niečo nové do systému, treba to otestovať. Keď sa to nespraví, môže napríklad na webe nejakého média či operátora zmiznúť polovica stránky, zamrzne vyhľadávanie, nepôjde objednávať a podobne,“ zdôraznil dôležitosť testovania Peter Sarkocy z Concircle.

Peter Sarkocy. Foto: CONCIRCLE

Bolo to práve automatizované testovanie, ktoré bolo jasným riešením ako tento proces dramaticky zefektívniť. Škálovať automatizáciu testovania pomocou virtualizácie služieb umožnilo A1 Telekom partnerstvo s Tricentis, Qualysoft a Wipro. Nastavená stratégia zrýchlila a zefektívnila testovanie komplexných aplikačných prostredí, čím sa skrátili cykly testovania a najmä, zvýšila sa spoľahlivosť nasadzovaných riešení. Každá chyba totiž stojí firmu nemalé peniaze. „Povedzme si to úprimne. Ak príde klient na stránku a do dvoch až päť sekúnd nenájdete, čo potrebuje, alebo to nefunguje tak, ako má, odchádza a informácie či službu hľadá u konkurencie, hovorí sa aj že slow si the new downtime,“ uviedol príklad z praxe Peter Sarkocy.

Automatizované testovanie zaviedol aj najväčší poskytovateľ 5G sietí v USA, spoločnosť T-Mobile zastrešujúca 110 miliónov zákazníkov. Spoločnosť pritom stále rastie a od konkurencie sa snaží odlíšiť prístupom zameraným na klienta, ktorým sa riadia vo všetkých úrovniach poskytovania služieb. Cieľom bolo zlepšiť obchodnú stratégiu za pomoci funkčného testovania a zabrániť chybám, ktoré by mohli negatívne vplývať na zákazníka.

Riešenie Tricentis Tosca umožnilo rýchle navrhovanie a vytváranie testovacích prípadov aj za pomoci umelej inteligencie a jednoduchého kódu. Výsledok? Zvýšenie automatizácie z 0 na 60 percent v priebehu 10 mesiacov. Príklad zavedenia automatizovaného testovania v menovaných spoločnostiach im priniesol výrazné výhody a to v podobe zrýchlenia inovačných procesov aj nasadzovania nových softvérových riešení. Správne implementované automatizované testovanie je cestou ako si udržať konkurencieschopnosť, neustále a rýchlejšie zlepšovať služby a zároveň vyhnúť sa čo v najvyššej miere chybám.

„Samozrejme, všade sa vyskytnú raz za čas nejaké chyby a nedostatky, no myslím si, že je to budúcnosť a firmy ho časom zrejme zakomponujú do svojich produktov,“ uzatvoril výkonný riaditeľ spoločnosti Concircle, Peter Sarkocy.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Concircle