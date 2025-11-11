Slovensko musí prestať so vzájomným obviňovaním, podľa Pellegriniho pomôže hospodárskemu rastu len spolupráca – VIDEO

Ak sa chceme dopracovať k silnému hospodárskemu rastu a vyššej životnej úrovni ľudí, nepomôže vzájomne sa obviňovať, ale len spolupracovať na budúcnosti krajiny. Povedal prezidentPeter Pellegrini počas pondelkového slávnostného večera slovenského priemyslu a dopravy, ktorý sa konal pod taktovkou Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.
Podujatie spojilo popredných predstaviteľov priemyslu, dopravy a členov vlády s cieľom podporiť hospodársky rozvoj krajiny a posilniť spoluprácu medzi štátom a podnikateľskou sférou.
Význam otvoreného dialógu
„Problémy sú tu a nám nepomôže pozerať sa dozadu, čo sa stalo včera, predvčerom či 10 rokov dozadu. Jednoducho, toto je realita, v ktorej sa nachádzame a jediným naším riešením je, ak chceme túto nádhernú, dynamickú, krásnu krajinu rozvíjať ďalej, aby sme si vyhrnuli všetci rukávy a aby sme každý jeden z nás urobili niečo pre to, aby to Slovensko z tejto ťažkej krízy vyšlo čo najlepšie,“ uviedol prezident.
Zdôraznil význam otvoreného dialógu a hľadania riešení naprieč sektormi a poukázal na to, že večer predstavoval výnimočnú príležitosť pre zástupcov priemyslu a dopravy diskutovať priamo s prítomnými členmi vlády. Prezident povzbudil všetkých, aby pokračovali v podobných stretnutiach.
„Pretože kto lepšie poradí politikovi, ktorý má riešiť ekonomický problém, ako ľudia, ktorí v tej ekonomike reálne fungujú?“ dodal. Pripomenul, že dnešné časy sú pre Slovensko, Európu, ale aj celý svet značne zložité.
Pilier hospodárskej identity
„Za našimi východnými hranicami zúri vojna, prežívame energetickú krízu, z ktorej sme sa doteraz ešte nejakým spôsobom nedostali. Vnímame úpadok alebo recesiu najväčších ekonomík, s ktorými je aj tá slovenská najviac spriaznená. Jednoducho, situácia je komplikovaná,” povedal prezident s tým, že spomaľovanie hospodárskeho rastu, samozrejme, vnímame aj na Slovensku.
Zároveň vyzdvihol slovenský priemysel ako jedinečný pilier hospodárskej identity krajiny. Poukázal na to, že Slovensko patrí medzi málo krajín, ktoré dokážu od základných surovín, ako je železná ruda, vyprodukovať svetovo konkurencieschopné automobily či iné špičkové výrobky.
„Je to naše bohatstvo, naše know-how, ktoré si musíme uchovať a musíme urobiť všetko preto, aby sme o túto schopnosť vyrobiť niečo od základného materiálu až po špičkový výrobok neprišli. Pretože to je niečo, čo je výnimočné už dnes v rámci krajín Európskej únie,“ zdôraznil.