Hrozí koaličná kríza? Podľa Šutaja Eštoka ju nezapríčiní ani prezidentovo veto pri zákone o hazarde

Minister vnútraMatúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si nemyslí, že by na obzore bola koaličná kríza. Uviedol to v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR)O 5 minút 12 v súvislosti s prelamovaním prezidentovho veta pri zákone o hazarde. Predseda koaličného Hlasu uviedol, že o tom budú diskutovať na koaličnej rade.
Podľa jeho slov Hlas vníma oblasť hazardu ako niečo, čo vie priniesť prostriedky do rozpočtu v rámci konsolidácie verejných financií. „Keď sa dostal do parlamentu (návrh zákona), postavili sme sa jasne za samosprávu,“ uviedol, poukazujúc na pozmeňujúci návrh, ktorý k zákonu predložili.
Opozícia odišla zo sály
„Podporíme iba také riešenie, s ktorým budú samosprávy komfortné,“ vyjadril sa. Zdôraznil, že nie sú podporovateľmi hazardu, no ak minister cestovného ruchu a športuRudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smer-SD) tvrdí, že tak dokáže priniesť milióny eur do rozpočtu sú za, no nie na úkor samospráv či rozporov v rodinách. Šutaj Eštok jednoznačne nepovedal, či pomôžu veto prelomiť.
PrezidentPeter Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním.
Predseda SNS Danko trvá na pozícii, že národniari nemôžu podporiť prezidentom vetovaný zákon o hazarde
Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov, sedem poslancov SNS sa pri hlasovaní zdržalo. Opozícia pred hlasovaním zo sály odišla. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak na rozhodnutie prezidenta nepodpísať novelu zákona o hazarde reagoval tak, že ho rešpektuje, no nesúhlasí s ním.
Kontrola nad hazardom
„Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.
Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. Naznačil tiež, že by mohol so svojimi poslancami blokovať v parlamente návrhy koalície, s ktorými nie sú stotožnení, ak veto nebude prelomené.
Dodatok ku koaličnej zmluve
V parlamente má Strana vidieka trojicu poslancov, a to Ivana Ševčíka, Pavla Ľuptáka a Romana Malatinca, ktorý do nej prestúpil z Hlasu. Bez nich disponuje koalícia 76 poslancami v parlamente, toto číslo stačí na veľmi tesné presadenie návrhov.
Hlasovanie o dôvere vláde bude vtedy, keď to bude príhodné. Prejde to okolo mňa ako vínna muška, povedal Fico
Huliak ale hovorí, že disponuje piatimi poslancami, ich mená nešpecifikoval. Šutaj Eštok v tomto smere pripomenul, že Huliak sa podpísal pod dodatok ku koaličnej zmluve, kde sa zaviazal podporovať programové vyhlásenie vlády.