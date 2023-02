Slovensko je pripravené na novú trestnú politiku. Demokracia je však zatiaľ krehká a treba byť prísnejší, tvrdí Kolíková

Demokracia a právny štát na Slovensku je zatiaľ ešte krehká a je potrebné byť prísnejší pri trestných sadzbách. Uviedla to bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS), ktorá takto kritizuje novelu Trestného zákona pripravenú ministerstvom spravodlivosti v spolupráci s viac ako sto odborníkmi.

Osvojenie základov

„Teší ma, že minister spravodlivosti si osvojil základ novely Trestného zákona, ktorú som ešte ako ministerka dávala do legislatívneho procesu a je pripravený s ňou ísť ďalej na vládu a potom do parlamentu. Slovensko je pripravené na novú trestnú politiku,“ uviedla Kolíková. Domnieva sa však, že tým, ako znížil trestné sadzby pri majetkových trestných činoch, už zašiel za hranicu, na ktorú ešte Slovensko podľa nej nie je zrelé.

„Myslím si, že demokracia a právny štát na Slovensku je zatiaľ ešte krehká a tu by som bola určite prísnejšia pri trestných sadzbách,“ dodala poslankyňa.

Bývalá ministerka spravodlivosti tiež vyjadrila sklamanie z toho, že z trestného činu znásilnenia vypadla časť, ktorá hovorila o potrebe súhlasu tých, ktorí sú súčasťou sexuálneho aktu. Kolíková si myslí, že by sme sa mali dostať k európskemu štandardu.

Novela Trestného zákona

„A napokon, domnievam sa, že teraz dať takúto veľkú novelu Trestného zákona do parlamentu, je naozaj veľké riziko. Minister spravodlivosti by mal jasne povedať, kde je jeho červená čiara, mal by sa starať o takúto novelu a byť pripravený stiahnuť ju, ak sa dostane jednoznačne niekde, kam už nepatrí,“ vyhlásila Kolíková.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas na tlačovej besede v utorok 7. februára predstavil novelu Trestného zákona, ktorej cieľom je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Na príprave finálneho znenia sa podieľalo viac ako sto odborníkov zastupujúcich všetky inštitúcie justičnej sféry, akademickú obec i mimovládny sektor.

Ústrednou témou novely zákona je restoratívna justícia a alternatívne tresty. Podľa rezortu spravodlivosti je trest odňatia slobody pre spoločnosť najdrahší, a to tak z pohľadu priamych nákladov na väznenie i ďalšej recidívy.

„Restoratívna justícia dopĺňa tradičné trestné konanie o vhodné alternatívy. Ich cieľom je, aby páchateľ prevzal zodpovednosť za spáchaný trestný čin vo vzťahu k poškodenej strane a k povinnosti nahradiť škodu, čím sa viac chránia záujmy poškodených,“ tvrdí rezort. Ústrednou témou novely Trestného zákona sú i prehľadnejšie trestné sadzby a viac priestoru pre spravodlivejšie posúdenie situácie sudcom.