Slovensko by sa malo úplne zbaviť závislosti od ruského plynu, ropy a jadra, myslí si 44 percent opýtaných

Vyše 44 percent občanov Slovenska si myslí, že budúca vláda by mala urobiť rozhodnutie, ktorým by sa Slovensko úplne zbavilo závislosti od ruského plynu, ropy a jadrového paliva.

Z toho 24,3 percenta opýtaných si myslí, že by toto rozhodnutie mala vláda urobiť určite a 19,9 percenta uviedlo, že by asi mala. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj24 Volebná encyklopédia Slovenska.

Viac ľudí je proti

Prieskum ďalej ukázal, že 48,3 percenta respondentov je názoru, že by vláda takéto rozhodnutie spraviť nemala.

Z nich 30,1 percenta si myslí, že by to vláda nemala spraviť určite a 18,2 percenta uviedlo, že by to vláda asi nemala urobiť.

Agentúra vykonávala prieskum od 5. do 11. septembra na vzorke tisíc respondentov.

To, či by vláda mala urobiť rozhodnutie, na základe ktorého by sa Slovensko zbavilo závislosti od ruského plynu, ropy a jadrového paliva, nevedelo posúdiť sedem percent respondentov.

Mladší a vzdelaní

Výsledky prieskumu ukazujú, že respondenti, ktorí sú za takéto rozhodnutie, sú mierne nadpriemerne ženy, mladší respondenti od 18 do 33 rokov a tiež opýtaní vo veku 34-49 rokov a vysokoškolsky vzdelaní.

Mierne nadpriemerne to sú aj obyvatelia Bratislavského kraja či voliči Progresívneho Slovenska, strany Sloboda a Solidarita, OĽANO a priatelia a Kresťanskodemokratického hnutia.