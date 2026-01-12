Slovenskí hádzanári majú za sebou kvalitnú previerku v Španielsku. Asistent trénera Polakovič: Chalani naberali skúsenosti

Slovenská reprezentácia hádzanárov má za sebou úvodnú akciu v kalendárnom roku 2026. Bolo ňou podujatie Torneo Internacional de Espaňa 2026 v španielskej Pamplone, na ktorom Slováci obsadili 4. priečku zo šiestich výberov.
Hádzanárom Slovenska nevyšiel vstup do turnaja v Pamplone. Španieli boli lepší v každej činnosti, vyhlásil brankár Žernovič - VIDEO
Zverenci španielskeho trénera Fernanda Guricha na úvod turnaja podľahli domácim Španielom, potom zdolali výber Tuniska a v závere prehrali s Egyptom 30:39.
„Egypt má špičkových hráčov, ktorí hrávajú pravidelne Ligu majstrov. Nefungovalo nám to dozadu a problémy nám robil pivot súpera. V druhom polčase sme sa trochu spamätali a hrali sme s nimi vyrovnanejšiu partiu, oni prestriedali hráčov. Chalani naberali skúsenosti, máme veľa mladíkov. Trochu nás mrzí, že do posledného duelu nezasiahol Maťo Potisk, ktorý mal nejaké zdravotné problémy. Aj to nás trochu limitovalo,“ hodnotil asistent trénera Pavol Polakovič vo videu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
Slovenskí hádzanári sa v boji o ME 2026 predstavia vo Fínsku aj bez zraneného Potiska - FOTO, VIDEO
Priznal tiež, že celú slovenskú výpravu mrzí prvý zápas proti Španielom. „Pretože nám nevyšiel vstup do turnaja. Tréningy vyzerali dobre a chalani si verili. Mrzelo nás to, pretože keď nepodáte proti takémuto mužstvu nadpriemerný výkon v obrane aj útoku, tak nie je šanca na dobrý výsledok. Bolo tam strašne veľa chýb,“ pokračoval Polakovič.
„V druhom zápase sme si opäť povedali čo chceme a aj chalani medzi sebou, hrali sme ho výborne okrem prvých piatich minút, Majo Žernovič bol výborný v bránke,“ doplnil.
V súboji proti Egyptu strelil štyri slovenské góly Marko Jurkovič. Stále len 21-ročný hádzanár tiež hodnotil účinkovanie Slovákov na turnaji. „V tom prvom zápase sa nám veľmi nezadarilo proti Španielom, ktorí ukázali kvalitu a prevýšili nás v každom smere. Proti Tunisku sme sa snažili zabojovať o víťazstvo, čo sa nám napokon aj podarilo. Darilo sa nám veci, ktoré sme si povedali pred zápasom. Teší nás, že sme si dopriali víťazstvo. Nakoniec sme hrali proti Egyptu, ktorý je jeden z najlepších tímov na svete a ukázal svoju kvalitu. Myslím si, že prehra o deväť gólov nie je taký zlý výsledok,“ uviedla mladá spojka.
Víťazmi turnaja sa stali reprezentanti Portugalska, ktorí vo finále zdolali domáce Španielsko 34:31. Za tretím Egyptom a štvrtým Slovenskom nasledovalo Tunisko a na poslednej 6. priečke Irán.