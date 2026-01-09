Hádzanárom Slovenska nevyšiel vstup do turnaja v Pamplone. Španieli boli lepší v každej činnosti, vyhlásil brankár Žernovič - VIDEO

Slovenskej reprezentácii hádzanárov nevyšiel úvodný duel na podujatí Torneo Internacional de Espaňa 2026 v španielskej Pamplone. Zverenci trénera Fernanda Guricha podľahli domácemu výberu hladko 26:43, pričom už po prvom polčase prehrávali o sedem gólov 13:20.
Slovenskí hádzanári prehrali vo Vantaa s domácim Fínskom a sen o ME sa im vzdialil - FOTO, VIDEO
Krok s favoritom držali hádzanári spod Tatier len v úvodnej desaťminútovke. „Španieli boli lepší v každej činnosti od prvej do poslednej minúty. Ťažko sa mi to hodnotí. Z našej strany tam bolo strašne veľa chýb, ktoré na takúto úroveň už možno ani nepatria. S lepším výkonom sme mohli pomýšľať na lepší výsledok, no kvalita v obrane, v útoku, v bránke, v činnosti jeden na jedného aj streľbe bola na strane Španielska. Ja dúfam, že sa z toho pozbierame a v piatok ukážeme lepší výkon,“ zhodnotil brankár Marián Žernovič podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej.
Najlepším strelcom slovenského tímu bol šesťgólový Tomáš Smetánka. „S výkonom nemôžeme byť spokojní. Drvivá väčšina gólov padla do našej bránky z trhákov a z protiútokov po našich chybách. Vedeli sme, že Španieli budú hrať vysunutú obranu 1-5, ktorá nám bez ľaváka na spojke bude robiť problém. Spravili sme priveľa technických chýb, veľa šancí sme zahodili a brankárom sme absolútne nepomohli,“ uviedla slovenská stredná spojka.
Víťazstvo Prešova neprišlo ani v poslednom zápase. Sedemnásťročný Valent však strelil gól
Už v piatok večer čaká na slovenský tím ďalší duel, v ktorom od 19.30 h vyzve reprezentáciu Tuniska. Napokon v nedeľu Slováci odohrajú duel o konečné umiestnenie – proti Portugalsku, Egyptu alebo Iránu.