Hádzanárska senzácia bola blízko. Prešov remizoval so Sävehofom v Európskej lige - VIDEO

Z prvého zápasu nového ročníka Európskej ligy (EHF) vydolovali hádzanári Tatrana Prešov bod, ale mohli aj viac.
V domácom prostredí remizovali so švédskym IK Sävehof po dramatickom priebehu 30:30 (18:13).
Po vlaňajšom účinkovaní bez bodového zisku v skupine je to pre zverencov trénera Radoslava Antla splnený jeden z cieľov, s ktorým do skupinovej fázy vstupovali. Informoval o tom klubový web tatranpresov.sk. V druhom stretnutí G-skupiny dánska Fredericia podľahla nemeckému Hannoveru 29:31 (11:15).
Rozdielne polčasy
Otvárací duel euroligovej sezóny bol ako na hojdačke. Každá fáza zápasu priniesla silnejšie momenty na jednej a neskôr zase na druhej strane. V prvom polčase si Prešovčania utvorili až šesťgólový náskok (17:11 a 18:12), ale po prestávke Švédi zdvihli hlavy a nasmerovali sa za obratom. Od stavu 28:26 domáci inkasovali štyrikrát v rade a 80 sekúnd pred koncom prehrávali 28:30.
Dráma so šťastným koncom
Potom si tréner Radoslav Antl vzal oddychový čas a po ňom Karlov znížil na 29:30. Hostia nekontrovali, ale po technickej chybe prišli o loptu. Tá sa v posledných 15 sekundách dostala ešte raz do rúk Prešovčanov a 5 sekúnd pred koncom Kubánec Pavel Hernández zo sedmičky vyrovnal na konečných 30:30. Hernández bol so 7 gólmi najlepší strelec zápasu.
„Z môjho pohľadu sme bod stratili. Predsa len sme v polčase viedli o päť gólov a vo výbornej atmosfére, kde vás fanúšikovia ženú celý zápas, takýto zápas doma musíš vyhrať. My sme sa ale v druhom polčase dopúšťali chýb, míňali sme šance, a nedokázali sme sa vracať so súperom dostatočne rýchlo,“ zhodnotil Hernández pre klubový web Prešova.
Vďační aj za bod
„Bod je lepší ako nič, ale v prvom polčase sme zahrali fantasticky. Viedli sme o šesť gólov, mali sme výbornú obranu, brankára. V útoku sme hrali, čo sme trénovali. Mali sme sily, vyhrávali súboje jeden na jedného. Sävehof však ukázal svoju kvalitu a silu. Skóroval v úplnom závere polčasu z veľkej diaľky a to bol do istej miery zlomový moment. Hostia začali viac behať, my sme sa nestíhali vracať. Mohli sme vyhrať, ale sme vďační aj za bod, ktorý sme si za bojovnosť, prvý polčas a fantastickú kulisu divákov zaslúžili,“ uviedol tréner Prešova Radoslav Antl.
Ďalší duel G-skupiny Európskej ligy EHF odohrá Tatran o týždeň, v utorok 21. októbra od 18:45 h na palubovke najväčšieho favorita skupiny z Hannoveru. Cestou do Nemecka stihnú zverenci Radoslava Antla odohrať extraligový duel na palubovke ŠKP Bratislava, kde sa predstavia v nedeľu 19. októbra.