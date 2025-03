Slovenskí hádzanári sa v boji o ME 2026 predstavia vo Fínsku aj bez zraneného Potiska - FOTO, VIDEO

Slovenská reprezentácia hádzanárov má pred sebou v druhej polovici aktuálneho týždňa dve stretnutia kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrová Európy do Dánska, Nórska a Švédska. Zverenci trénera Fernanda Guricha v dvoch dueloch vyzvú výber Fínska, najprv vo štvrtok 13. marca vo Vantaa a o tri dni neskôr v Hlohovci.

Slováci v úvodných dvoch vystúpeniach v 2. skupine prehrali v Maďarsku a doma s Čiernou Horou, na svojom konte rovnako ako Fíni nemajú ani bod. Ak chcú pomýšľať na postup na šampionát, musia bezpodmienečne bodovať, ideálne naplno.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Množstvo zranení

Kouč Gurich mal pri skladaní kádra problémy, keďže viacerí hráči vypadli z hry pre zranenia. Mimo hry sú Lukáš Urban či Šimon Macháč, ale aj Damián Mitaľ, Jakub Petržela a pridali sa k nim aj Jakub Kravčák s Martinom Potiskom.

„Martin má zranený sval. Pracuje s fyzioterapeutmi, ale v prvom zápase nechceme riskovať zhoršenie. Veríme, že do nedeľňajšieho zápasu bude môcť nastúpiť. Áno, nie sme v ideálnej situácii, ale snažím sa na to nemyslieť a sústrediť sa na hráčov, ktorí na zraz mohli prísť,“ povedal tréner Gurich podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Chýbajú aj spojky Marek Hniďák s Jakubom Prokopom.

„Marek zasiahol do prvého súťažného zápasu po takmer roku. Mal vážne zranené koleno. Veľmi by nám pomohol, je to šikovný ľavák, no nebolo by správne, aby sme ho v takejto situácii zavolali na kvalifikačné zápasy. Čo sa týka Kuba, dostáva sa zo zranenia, ale kĺb na nohe ho stále bolí. V Torrelavege to berú progresívne – hral 15 za zápas, neskôr 20-25 a postupne pridáva, no po každom stretnutí potrebuje prestávku od hádzanej. Bolo by príliš riskantné, keby teraz nastúpil aj za reprezentáciu. Nemôže zaťažiť nohu tak, aby odohral 6 zápasov za 3 týždne a k tomu tréningy. Chcel veľmi prísť, no ešte nedokáže hrať na 100 percent,“ doplnil Gurich.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Brankári kľúčom k úspechu?

Slovenský tím chce ťažiť z dobrej obrany.

„A z toho, že my brankári niečo pochytáme. Som ten typ, ktorý má rád konkurenciu. Ťahá ma to vpred a motivuje. V tomto smere som mal celú kariéru šťastie, či už v kluboch alebo aj v reprezentácii,“ uviedol brankár Marián Žernovič.

„Momentálne majú všetci traja gólmani veľmi dobrú formu. Brankári boli vždy silnou stránkou zbraňou našej reprezentácie a nie je to inak ani dnes. Dôležité bude, aby sme im v obrane pomohli, aby sme s Fínmi uhrali dobré zápasy,“ poznamenal kapitán Ľubomír Ďuriš.

Možnosť pre mladíkov

Šancu dostanú aj mladší hráči, napríklad Tomáš Smetánka.

„Tešil som sa na chalanov, ktorých som dlho nevidel. Škoda, že tu s nami nie je Kubo Prokop, lebo sme veľkí kamaráti. Vypadli nám ostré spojky, stretli sme sa teraz viaceré stredné spojky, takže tréneri majú čo robiť s novou taktikou na Fínov, ale myslím si, že káder máme stále kvalitný,“ povedal.