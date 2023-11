Slovenskí futbalisti majú po postupe na Euro 2024 nový cieľ, tréner Calzona mal z úspechu mimoriadnu radosť (video+foto)

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona bol po nedeľňajšom stretnutí v Bosne a Hercegovine spokojný s tým, že jeho hráči sa po spečatení postupu vo štvrtkovom dueli proti Islanďanom (4:2) dokázali namotivovať na zápas v Zenici a zakončili úspešnú kvalifikáciu víťazstvom 2:1.

Zmena strán rozbehla stretnutie

Celkovo slovenské mužstvo pod vedením 55-ročného Taliana v desiatich kvalifikačných dueloch zaznamenalo sedem víťazstiev, remízu a dve prehry. Calzona v porovnaní s duelom proti Islandu spravil v zostave sedem zmien.

Do prestávky to bol v Bosne a Hercegovine prevažne medzišestnástkový futbal, stretnutie sa naplno rozbehlo až po zmene strán. Keď sa po vylúčení domáceho stopéra Renata Gojkoviča dostali hostia do početnej výhody, na ihrisku už bolo prakticky iba slovenské mužstvo.

„Chcel som vidieť odpoveď od hráčov, ktorí boli v zostave noví. Potvrdili, že máme silnú hráčsku skupinu. Som spokojný, že potvrdili to, čo hovorím. Nebol to jednoduchý zápas, ale cieľ sme splnili. Na predzápasovom mítingu som povedal, že musíme si stanoviť nový, tým bolo víťazstvo v zápase a posun do 3. koša pri nasadzovaní na žreb ME,“ vyhlásil Calzona podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu.

Bosniakom veľa nedovolili

Kouč slovenského tímu mal radosť z oboch nedeľňajších strelcov – Róberta Boženíka i Ľubomíra Šatku. Prvý menovaný skóroval v najcennejšom drese po viac ako dvoch rokoch, druhý si zasa otvoril strelecký účet v národnom mužstve.

„Som šťastný za Boženíka a kvôli tomu, že dal gól. Vždy som mu dôveroval, aj keď nedával góly, vždy robil pre mužstvo. Má skvelé ľudské vlastnosti, to je pre mňa rozhodujúce,“ dodal Calzona, ktorého zverenci spoznajú súperov v základnej skupine na ME 2024 počas žrebu 2. decembra v Hamburgu. Domáci tréner Savo Miloševič priznal, že Slováci v zápase Bosniakom veľa nedovolili.

„Urobil som si obraz, s kým môžem počítať do ďalších zápasov. Bez ohľadu na výsledok, to je pozitívum tohto zápasu. Hneval som sa pri vylúčení Gojkoviča, pretože fauloval slovenský hráč a von išiel náš,“ skonštatoval najlepší strelec ME 2000 vo farbách Juhoslávie.