Slovenská „dvadsaťjednotka“ remízovala v Írsku 2:2, kouča Kentoša mrzela nevyužitá tutovka v závere duelu – FOTO

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov v treťom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 prvýkrát nezískala plný počet bodov. V írskom Corku remizovala v piatok s domácim výberom tejto vekovej kategórie 2:2.
Tréner Jaroslav Kentoš hodnotil zápas ako veľmi kvalitný. „Mali sme dobrý a aktívny vstup do zápasu, keď sa nám podarilo skórovať. Následne po dlhom autovom vhadzovaní sme inkasovali gól na 1:1. Z môjho pohľadu bol prvý polčas z našej strany veľmi dobrý. Dokázali sme si v ňom vytvoriť ďalšie gólové príležitosti a aj sme strelili druhý gól,“ povedal Kentoš podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
V druhom polčase sa intenzita hry udržala na vysokej úrovni, čo Kentoš pripísal čerstvým hráčom. „Koho musím pochváliť, sú striedajúci hráči. Priniesli oživenie a po pasáži po druhom inkasovanom góle, keď sme nemali dobrú sekvenciu, sme sa vrátili do zápasu. Škoda len nepremenenej gólovej šance v závere,“ dodal tréner.
Futbal: Slovensko v kvalifikácii o postup na MS 2026 nepochodilo v Severnom Írsku - VIDEO, FOTO
Krátko pred koncom stretnutia mal strelec druhého gólu Nino Marcelli na dosah druhý presný zásah v stretnutí, čo mohlo znamenať víťazstvo pre slovenský tím, ale nastrelil brvno. Napriek tomu si Slováci z Írska odniesli cenný bod, ktorý im môže pomôcť v ďalšom boji o postup na majstrovstvá Európy.
Slováci a Íri majú po troch dueloch na konte po sedem bodov. Tretie Anglicko so šiestimi bodmi však odohralo o zápas menej.