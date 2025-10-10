UEFA poprela rokovania o Superlige, no tajne sa stretáva s promotérom

Európska futbalová únia (UEFA) vo štvrtok poprela prebiehajúce rokovania s promotérom Európskej superligy, spoločnosťou A22 Sports Management. Priznala však, že s touto organizáciou mala niekoľko stretnutí.
Promotér pre agentúru AFP uviedol, že „rokujú“ s UEFA o vytvorení nového formátu Ligy majstrov. Podľa hovorcu A22 ide o návrh dohody, ktorá by spočívala v poskytnutí bezplatnej vysielacej platformy a len miernych úpravách súčasného formátu súťaže. V tomto návrhu by sa 36 tímov kvalifikovaných do Ligy majstrov rozdelilo do dvoch skupín po 18 klubov, pričom najlepšie tímy by postúpili do osemfinále.
UEFA čelí vyšetrovaniu pre údajné vyhrážky klubom Superligy
UEFA potvrdila niekoľko „verejných stretnutí“ medzi svojím generálnym tajomníkom Theodorom Theodoridisom a spoluzakladateľom A22 Anasom Laghrarim, no zdôraznila, že tieto stretnutia „neviedli k žiadnym oficiálnym výsledkom“. UEFA zároveň uviedla, že nemá v pláne meniť formát Ligy majstrov, ktorý bol aktualizovaný len nedávno a platí od sezóny 2024/2025.
Tento vývoj prichádza po tom, čo prezident FC Barcelona Joan Laporta, dlhodobý zástanca projektu Superligy, vyjadril túžbu po „dohode s UEFA“ s cieľom „upokojiť“ európsky futbal. Prezident Paríža Saint-Germain Nasser al-Khelaifi, predseda premenovanej Európskej futbalovej asociácie klubov (EFC), privítal Laportov posun na stretnutí EFC v Ríme.
Namiesto Superligy nová súťaž. Európske futbalové ligy ju odmietajú
Al-Khelaifi však zdôraznil, že priblíženie Barcelony k EFC a UEFA neznamená koniec projektu Superligy, pretože „už bol mŕtvy predtým“. „Nepotrebujeme iné súťaže, už máme tie najlepšie,“ dodal katarský funkcionár.