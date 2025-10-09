Mohli oslavovať premiérový postup na MS. Rozhodca ich o tento moment nepochopiteľne obral - VIDEO

Víťazný gól, ktorý by znamenal dlhé oslavy Kapverd za postup na svetový šampionát, napokon neplatil.
Futbalisti štátu Kapverdy si mohli zabezpečiť prvý postup na majstrovstvá sveta v histórii. Museli však zvíťaziť na pôde Líbye.

Už od úvodnej minúty však prehrávali a hoci dokázali vyrovnať, neskôr museli doťahovať nepriaznivé skóre 1:3 v prospech domácich.

Za šesť minút v druhom polčase manko dohnali. Všetko nasvedčovalo remíze, keď v 96. minúte prišlo ku kontroverznému momentu, aký si hádam svetový futbal ani nepamätá.

Markantná hrúbka

Bývalý brankár AS Trenčín Vozinha získal loptu do svojich rúk. Rýchlo rozohral dlhým hodom na stredovú čiaru ihriska. Až štyria hráči Kapverd šli na jediného obrancu Líbye. Samozrejme, v bráne bol aj gólman.

Správnym načasovaním prihrávky sa útočiaci futbalisti vyhli ofsajdu a dokázali skórovať. No asistent rozhodcu ukázal na postavenie mimo hry a hlavný arbiter gól neuznal.

A ukázalo sa, že to bola chyba, keďže o žiaden ofsajd nešlo. Víťazný gól, ktorý by znamenal dlhé oslavy Kapverd za postup na svetový šampionát, napokon neplatil.

Zvládnu to?

Ďalšiu šancu majú v domácom stretnutí v pondelok 13. októbra proti beznádejne poslednému štátu skupiny D Eswatini. Prvý duel zvládli Kapverdy pomerom 2:0.

Šancu na priamy postup, ktorý zabezpečuje len prvá priečka, majú aj hráči Kamerunu, ktorí si doma zmerajú sily s Angolou. Musia však bezpodmienečne vyhrať a dúfať v zaváhanie lídra skupiny.

Druhé miesto znamená minitabuľku s deviatimi tímami. Baráž o postup na „mundial“ si však zahrajú len štyri štáty, interkontinentálnu baráž si však zahrá len celkový víťaz.

