Slovenke Potockej nevyšlo finále na 200 m polohové preteky. Mala svoje dôvody - VIDEO

Slovenskej reprezentantke Tamare Potockej nevyšlo podľa predstáv finále na 200 m polohové preteky na európskom šampionáte v krátkom bazéne v poľskom Lubline.
Dvadsaťtriročná Popradčanka zaplávala iba priemerný čas 2:09,77 min a skončila na poslednom ôsmom mieste. O vyše dve a pol sekundy zaostala za výkonom 2:07,24 min, ktorým postúpila do finále zo šiestej priečky.
Na rekord to nebolo
„Slovenské rekordy sa nerobia každý deň a v každých pretekoch. Mala som menšie zdravotné komplikácie pred štartom. Veľmi ma bolelo brucho a nevedela som to ovplyvniť. Aj tak som urobila maximum aj počas prípravy na finále. Osobný ani slovenský rekord by na medailu nestačil,“ vravela Potocká v reakcii na fejsbuku Slovenskej plaveckej federácie.
Rýchla Holanďanka
Čo nevyšlo sympatickej Slovenke, ukázala v plnej kráse Holanďanka Marrit Steenbergenová. Vo finále výkonom 2:01,83 min zaplávala európsky rekord aj rekord šampionátu a striebornú Írku Ellen Walshovú zdolala o priepastných 2,95 s.
Z predchádzajúceho európskeho rekordu legendárnej Maďarky Katinky Hosszúovej z roku 2014 stiahla tri stotinky sekundy. Bronz brala Anastasia Gorbenková z Izraela (+3,49).
Už trikrát rekordná
Dvadsaťpäťročná Steenbergenová pokorila už tretí európsky rekord na šampionáte v krátkom bazéne v Lubline. Predtým premazala rekordný zápis na 200 m voľný spôsob (1:50,33) a 100 m polohové preteky (56,26). Holanďanka má z Lublinu vo vrecku už päť zlatých medailí vrátane jednej z polohovkovej štafety na 4x 50 m.
Finalista Duša
Slovensko bude mať ešte jedného finalistu na ME v Lubline. Matej Duša v semifinále na 50 m voľný spôsob časom 21,03 s vylepšil slovenský rekord a z 5. miesta postúpil do nedeľného finále. O medaily sa v Aqua Arene bude plávať o 19.35 h, Matej Duša bude mať druhú dráhu.
Spokojný bol po svojom semifinálovom štarte aj Samuel Košťál, ktorý v disciplíne 200 m motýlik (1:55.11) prepísal osobný rekord a výrazne sa priblížil k ďalšiemu slovenskému rekordu. Patrí mu konečné 16. miesto.