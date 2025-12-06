Na Potockú čaká finále na 200 m polohové preteky. Teší ma, že som splnila cieľ, vraví

Tamare Potockej do tretice vyšiel postup do finále na ME v plávaní v krátkom bazéne v Lubline.
LOH 2024: Plávanie - ženy
Slovenská plavkyňa Tamara Potocká počas rozplavby na 200 m polohové preteky na OH 2024 v Paríži. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský
Slovensko bude mať zastúpenie vo finále na majstrovstvách Európy v plávaní v krátkom bazéne v poľskom Lubline.

Tamara Potocká dohmatla v druhom semifinále na 200 m polohové preteky ako štvrtá a vďaka času 2:07.24 min postúpila do finále zo šiestej priečky.

Z osmičky finalistiek dosiahla vo dvoch semifinálových zápoleniach najlepší čas Britka Freya Colbertová (2:06,42).

Potockej sa v piatkovom semifinále nepodarilo vylepšiť jej vlastný slovenský rekord (2:07.17), ktorý zaplávala vlani v rozplavbe na MS v Budapešti.

Šancu bude mať vo finále, ktoré sa bude plávať v sobotu o 19.14 h. Súperkami 23-ročnej Popradčanky budú dve Britky, Holanďanka, Španielka, Írka, Talianka a tiež reprezentantka Izraela. Potocká bude plávať v siedmej dráhe.

„Všetky tri semifinále som bola v prvej dráhe. A tak som si vravela, že do tretice všetky dobré, že to už musí vyjsť. Veľmi to bolelo, ale na druhej som splnila cieľ postúpiť do finále a veľmi sa z toho teším. Slovenský rekord som síce nezaplávala, ale priblížila som sa k nemu. Verím, že vo finále to bude ešte lepšie,“ skonštatovala Potocká na fejsbukovom profile Slovenskej plaveckej federácie.

